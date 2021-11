Morte David Rossi: nel vicolo c'erano anche Valentino Fanti e Ilaria Dalla Riva. L'audizione di Strambi in commissione

03 novembre 2021 a

a

a

C'erano anche Valentino Fanti e Ilaria Dalla Riva la sera del 6 marzo 2013, nel vicolo di Monte Pio, dove era da poco morto David Rossi, precipitato dalla finestra del suo ufficio di Banca Mps. Lo ha dichiarato Tommaso Strambi, allora responsabile della redazione senese de La Nazione, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta. Il giornalista fu tra i primi ad arrivare sul posto e ci trovò il capo della segreteria dell’ex presidente della Banca, Giuseppe Mussari, e la responsabile del personale.

Strambi ha raccontato nei dettagli come ha vissuto quella difficile serata. “Avevamo terminato il giornale in netto anticipo rispetto al solito. Ho chiamato David per chiedergli se la mattina dopo volevamo andare a correre insieme, ma non mi ha risposto. Sono uscito dalla redazione e mentre in strada stavo salutando una collaboratrice che non vedevo da tempo perché aveva perso la mamma, con la coda dell’occhio ho notato un’ambulanza parcheggiata di fronte alla libreria Feltrinelli. Ho visto anche un ufficiale dei carabinieri in borghese, non operativo. Mi sono avvicinato e dallo sguardo ho capito che dovevo seguirlo. Quindi ho girato in via dei Rossi e quando siamo entrati, mentre scendevamo, Valentino Fanti mi è venuto incontro: E’ Davide”. Strambi interrompe per un attimo l’audizione. Gli trema la voce. Poi riprende: “C’era anche Dalla Riva”. Chiede un bicchiere d’acqua, poi ribadisce ancora: “C’erano Valentino Fanti e Ilaria Dalla Riva e i carabinieri del Norm che stavano già cinturando il territorio”.

"David Rossi ha ceduto a stress e paura". Le testimonianze di Peruzzi e Strambi

Strambi racconta. Spiega che la prima telefonata la fa al direttore del giornale: “Qui è accaduta una cosa grave”. Si sono subito resi conto che era la notizia del giorno e che quindi andava stravolto il quotidiano che sarebbe uscito in edicola la mattina successiva: “Dopo la chiamata con lui, il mio telefono esplode. Visto che ero l’unico dei giornalisti presenti, hanno iniziato a cercarmi i colleghi di tutte le testate. Esplode l’universo”. Ancora: “Mi contattano anche i vertici della mia azienda per sapere. Rimango lì ancora un po’, per fare il mio mestiere, cercando di capire cosa poteva essere accaduto. Poi ritorno in redazione e rifacciamo il giornale: la prima pagina, due pagine di nazionale e quattro sulla cronaca di Siena. Nel mio articolo pubblicato nel nazionale, scrivo anche dell’incontro che avevo avuto il 4 marzo con David Rossi, quando mi aveva detto che voleva parlare con i magistrati, che secondo lui lo avevano inquadrato male e per questo voleva essere sentito. Aspetti cristallizzati all’interno di quell’articolo”.

Dopo precisa domanda, Strambi spiega che l’ufficiale che quella sera gli ha fatto il cenno per fargli capire che era accaduto qualcosa di grave, era il vicecomandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Rosario Mortillaro. Il giornalista illustra la sua opinione sulla caduta del Sistema Siena e riassume i fatti e le inchieste precedenti che in quegli anni avevano investito la città, poi sostiene che nella Città del Palio “l’anonimato è nel dna. Avevo un cassetto con tutte le lettere anonime che mi arrivavano. Fanno parte di un archivio che un giorno servirà, ma non ora visto che non c’è niente relativo a questa vicenda (la morte di David Rossi, ndr)”. Tra i documenti anonimi che ha ricevuto nella sua esperienza di lavoro senese, ha confermato che c’è anche il dossier sul Gruppo della Birreria. Dossier in quei giorni citato solo dal Sole 24Ore nell’edizione del 9 marzo, quando si svolsero i funerali di David Rossi in via di Vallerozzi: “Fu l’unico giornale - ricorda Strambi - a fare un titolo su quel documento”. Ha poi spiegato cos’era, ovviamente a suo avviso, il gruppo che prendeva il nome dal locale di Piazza del Campo, ritrovo degli amici di Giuseppe Mussari, quelli che sono rimasti vicini all’ex presidente del Monte dei Paschi anche dopo la sua caduta.

Video su questo argomento La commissione d'inchiesta prende visione dei luoghi legati alla morte di David Rossi

Nel corso dell’audizione Strambi è tornato poi a parlare della sera della morte di David Rossi, davanti alla domanda di Valentina D’Orso, parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto maggiori dettagli sulla sua presenza nel vicolo di Monte Pio. “Intorno alle 19.50/45 ho fatto la telefonata a David” e ribadisce che nel vicolo “le persone che ho visto sono le due che ho già detto. Poi c’erano gli operatori del Norm, qualche carabiniere e altri. Dopo ne arrivarono altre ancora e tutte non le ricordo. L’immagine di Valentino Fanti mi è rimasta perché è quello che mi venne incontro e che era abbastanza sconvolto”. Il giornalista ha detto che si è allontanato dopo poco meno di un’ora, che ovviamente non ha avuto modo di entrare negli uffici dell’ex responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi e che non ha scattato foto o realizzato video con il suo cellulare, visto che era presente l’operatore de La Nazione a cui probabilmente la commissione chiederà le immagini di quella sera. Strambi ha inoltre ribadito con fermezza che ciò che ha acquisito in quei frangenti è quello che ha scritto negli articoli della notte stessa e nei giorni successivi. Ha sottolineato, anche in questo caso dopo precisa domanda, di non sapere se quel 6 marzo Fanti e Dalla Riva erano nella banca o se erano stati avvertiti dopo il fatto, come ovviamente “siamo stati avvertiti tutti”. Un membro della commissione ha sottolineato con decisione che non era mai emerso che Fanti e Dalla Riva quella sera erano nel vicolo di Monte Pio. Va ricordato che Valentino Fanti, allora responsabile della segreteria di Giuseppe Mussari, il 4 marzo aveva letto la mail in cui David Rossi chiedeva aiuto e svelava di volersi suicidare e a Lorenza Pieraccini, allora segretaria di Fabrizio Viola, aveva detto di distruggere la mail stessa.

Caso David Rossi, il fratello: "La commissione parta dalle prove, lasci perdere festini e questioni finanziarie"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.