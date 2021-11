Banca Mps, ecco perché è fallita la trattativa con Unicredit. Ma Rivera ribadisce: "L'unica strada è la privatizzazione"

Aldo Tani 03 novembre 2021 a

L'unica soluzione per il Mps è la privatizzazione. Parafrasando lo slogan preferito dei movimenti studenteschi, è evidente che la strada per il Monte dei Paschi di Siena sia segnata. Il primo a esserne convinto è Alessandro Rivera, ascoltato in seduta congiunta dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato. Il direttore generale del Tesoro è stato chiamato per fare il punto sulla situazione in merito al caso Montepaschi e ha tracciato una linea di demarcazione netta. "A prescindere dalla tempistica della soluzione la privatizzazione costituisce un punto d'arrivo necessario. Tuttavia, abbiamo avviato con la Commissione Europea una interlocuzione necessaria a ottenere proroga adeguata ma non quantificabile in termini di durata". E se il messaggio non fosse stato sufficientemente chiaro, ha ripetuto il concetto poco dopo: "Il mantenimento 'sine die' dello Stato nella partecipazione di Mps non è uno scenario ipotizzabile", ricordando poi che, in merito all'ipotesi di un terzo polo bancario, "siamo in Mps solo in funzione di un aiuto di Stato (risalente al 2017, ndr), siamo vincolati ad uscire. L'Italia ha già una banca nazionale di promozione che è la Cassa depositi e prestiti". In mezzo però ne deve scorrere di acqua sotto i ponti, perché dopo il negoziato fallito con Unicredit, e senza alcun pretendente alla finestra, lo Stato è rimasto il solo a giocare la partita: partendo da un aumento di capitale: "Ora si renderà necessario procedere a un nuovo piano che passi attraverso un rafforzamento della struttura patrimoniale della banca in modo da convincere il mercato. Le misure dovranno essere concordate dal governo con la Commissione Ue, con il supporto della banca". Convincere il mercato resta una priorità, anche per non incappare in osservazioni sugli "aiuti di Stato" da parte di Bruxelles. Rivera comunque si è detto sicuro di non aspettarsi "procedure di infrazione".

Riguardo ai numeri della ricapitalizzazione, il range oscilla tra 2 e 2,5 miliardi, il direttore generale ha affermato che "è presto per quantificarlo", mentre sul trattativa per vendere le quote ha chiarito: "La procedura è stata aperta e competitiva. Si tratta di una banca con 1.400 filiali e 21 mila dipendenti, è quindi necessario un soggetto rilevante". A proposito di cifre, il dirigente ha voluto anche smentire alcuni dati: "I 20 miliardi non mi risultano, non ci sono e non pensiamo di sopportare costi di queste proporzioni. In ogni caso di qualunque costo si trattasse, si tratterebbe di costi una tantum, che non si confrontano bene con uno stanziamento in bilancio che è una forma strutturale e ricorrente". Rivera ha poi fatto un passo indietro in merito alla trattativa fallita con Unicredit, che per altro lui ha seguito in prima persona, così come il resto della storia di Mps da tempo a questa parte: "E' stato profuso il massimo impegno da entrambe le parti, ma è stato impossibile raggiungere una convergenza, a causa delle distanze sull'aumento e sulla valutazione del perimetro oggetto di cessione. La procedura è stata completamente aperta e competitiva", aggiungendo poi che "il Tesoro non era in condizione di debolezza nella trattiva con Unicredit, avevamo una scadenza al 31 dicembre ma era nota. Noi dobbiamo cedere la quota a condizioni di mercato e se non ci sono non concludiamo".

Nel presente ci sono invece i dati in arrivo, in merito ai conti economici di Rocca Salimbeni: "Finalmente la banca produce un utile e un rafforzamento stand alone. Un lungo percorso che sta dando frutti e procede nei primi sei mesi dell’anno a 200 milioni di utile", e guardando oltre, Rivera ha precisato: "Sarebbe davvero un'ottima notizia se l'utile 2021 fosse appena sotto un miliardo, anche se si tratterebbe di un andamento al di là delle nostre attese". Numeri che rappresentano anche l'operato del management dell'istituto di credito senese, con in testa l'Ad Guido Bastianini. Confermato al suo posto, così come il Cda: "Non mi risulta che ci siano discussioni in corso di questo tipo". L'audizione è stata anche l'occasione per parlare di alcuni contenziosi, come quello che riguarda gli ex dirigenti Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, entrambi condannati in primo grado: "Con l'azione di responsabilità la banca si è cautelata, bloccando la prescrizione, ma prima di fare passi ulteriori occorre attendere le valutazioni in corso sulle rappresentazioni di bilancio e sui crediti deteriorati".

