Siena, il Comitato Elsa Viva: "Area Caldane abbandonata all'incuria. Gli enti si muovano"

Il Comitato Civico Elsa Viva si appella a Comune, Consorzio di Bonifica, Italia Nostra, Parco Fluviale Alta Valdelsa e al privato, per chiedere un intervento alla luce dello stato di incuria in cui versa l’area termale delle Caldane di Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena. Nel sito, sottoposto a vincolo storico-architettonico, “oggi le sponde appaiono da pulire, i muri delle vasche più grandi stanno franando, la vasche più piccole (le cosiddette “terme”) sono in abbandono”. Tanto che è stato lanciato un appello per chiarire di chi siano le competenze e chiedere un piano di intervento. “Il Comitato Civico Elsa Viva ha a cuore la tutela del Parco Fluviale dell’Elsa e, tra le altre iniziative, ha organizzato due eventi di sensibilizzazione sulla situazione dell’area delle Caldane a Colle di Val d’Elsa. L’iniziativa del 12 luglio scorso che si è svolta in loco, mentre la serata del 4 ottobre che è stata realizzata allo Spazio847".

"Dalle riflessioni scaturite durante i due eventi - sostiene il Comitato - è emersa preoccupazione per il grave stato in cui versa l’area, parte della quale è sottoposta a vincolo storico-architettonico. La zona - spiega Marcello Sacco a nome dello stesso Comitato - si caratterizza come proprietà privata ma è usufruita come bene pubblico, tanto da rientrare tra le mete turistiche di Colle e della Francigena, essendo anche segnalata sulle mappe e da appositi cartelli stradali".

"Tuttavia - continua - la sua manutenzione è carente da anni (decenni) al punto che non risultano nemmeno chiari i confini delle competenze. Chiediamo quindi agli assessori Gore e Parco dell’Acqua e alle Politiche Ambientali di organizzare un incontro che veda allo stesso tavolo il Comune di Colle di Val d’Elsa, il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, la famiglia Nencini (proprietaria dell’area), il Cts Parco Fluviale Alta Valdelsa e i rappresentanti della società civile (tra cui gli scriventi e Italia Nostra – Siena) per stabilire (con mappe dei luoghi e direttamente in situ) quali siano le competenze per la manutenzione delle Caldane da parte del Consorzio di Bonifica e del Comune e un piano di interventi di manutenzione straordinaria e urgente, nonché una strategia comune di manutenzione ordinaria”.

