Siena, arresto cardiaco durante la Sagra del Tordo di Montalcino. Salvato dagli uomini del 118

A salvargli la vita sono stati gli operatori del 118 dell’Asl Toscana sud est. Sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 31 ottobre, alla Sagra del Tordo a Montalcino, in provincia di Siena, per rianimare un uomo che improvvisamente era stato colto da un malore all'interno di un negozio. Erano le 16.30 circa quando alla Centrale operativa 118 Siena-Grosseto è arrivata una chiamata per richiesta di soccorso per un uomo in arresto cardiaco all’interno di un esercizio pubblico. Contestualmente alla telefonata, alcune persone che erano presenti, hanno allertato l’ambulanza Blsd della Misericordia dello stesso comune della Valdorcia, mezzo che era sul posto per la manifestazione, fortunatamente posizionato proprio dall’altro lato della strada, in prossimità del campo sportivo.

I soccorritori sono arrivati sul posto in meno di un minuto e hanno iniziato immediatamente le manovre rianimatorie grazie all’impiego del defibrillatore. Due minuti dopo, l’equipaggio base è stato raggiunto dall’ambulanza medicalizzata della stessa associazione, con a bordo il dottor Luca Berti del 118 di Siena. Parallelamente al mezzo di soccorso avanzato, la Centrale operativa ha attivato l’elisoccorso Pegaso 2, giunto sul luogo in cui l'uomo aveva accusato il malore in meno di quindici minuti, pronto per trasferirlo a Siena.

Nel frattempo, grazie al supporto operativo della stazione dei Carabinieri di Montalcino, il campo sportivo è stato prontamente sgomberato dalle attrezzature della manifestazione, la gara di tiro con l’arco, proprio per consentire l'atterraggio dell'elicottero in piena sicurezza. Dopo le fasi rianimatorie e un adeguato trattamento pre ospedaliero, l’uomo è stato trasportato all'ospedale. E' giunto alle ore 17,35 al pronto soccorso del Santa Maria alle Scotte di Siena non più in arresto cardiaco, in condizioni stabili anche se ovviamente critiche. I sanitari hanno preso in cura il paziente. La manifestazione a Montalcino è ripresa e per la cronaca si è conclusa con la vittoria del quartiere Ruga.

