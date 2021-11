Palio, il monito dell'esperto: "Subito regole per correrlo. Tamponi per tutti? Quasi impossibile"

01 novembre 2021 a

Il rischio di un’altra estate senza Palio va scongiurato. Così Emanuele Montomoli, fondatore e cso di Vismederi, chiede regole condivise dalle contrade. “E che siano accettabili - afferma il professore - tali da non snaturare la nostra festa. Dovremo discuterne già in inverno”. La pandemia nella prossima estate ci sarà ancora, quindi serviranno regole e restrizioni per poter vedere il tufo in Piazza.

Sull’idea dei tamponi per tutti proposta dal sindaco Luigi De Mossi: “E’ buona ma è di difficile se non impossibile attuazione”. Intanto la situazione all’ospedale Le Scotte resta tutto sommato serena, grazie ai vaccini: “A Siena ci sono stati risultati importanti - commenta Montomoli - le terze dosi servono perché rappresentano la conclusione del ciclo vaccinale, poi arriveranno anche i vaccini proteici”.

