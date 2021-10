Siena, bordate del rettore Montanari contro Renzi: "Dopo il caso Ddl Zan ora deve dimettersi"

Emanuele Giorgi 29 ottobre 2021 a

“Penso che Matteo Renzi si dovrebbe dimettere”. Sono parole di Tomaso Montanari, che attacca il leader di Italia Viva sulla recente bocciatura del Ddl Zan. "Se quello che leggo sui giornali è vero – ha detto il rettore dell’Università per Stranieri di Siena – allora abbiamo la dimostrazione che Italia Viva è un partito di destra. Il fatto stesso che il suo tenutario fosse in Arabia Saudita è uno scandalo. Nessuna democrazia dovrebbe permettere che un suo senatore” si assenti “da una votazione chiave per la nostra vita democratica”.

“Qui non si parla – spiega ancora Montanari – di intrattenere determinati tipi di rapporti con alcuni Paesi ma della funzione di parlamentare che dovrebbero essere al servizio esclusivo della Repubblica. In tutta franchezza mi chiedo: i voti di chi ha certi rapporti con alcuni Paesi a che valori si ispirano? A chi rendono conto? Oggi è Renzi ma domani potrebbe essere chiunque altro”.

Tommaso Montanari è intervenuto sulla vicenda a margine dell’evento sociale organizzato dalla Nidil Cgil Siena e intitolato Precari in movimento, in cui si voleva sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del precariato. Duccio Romagnoli, segretario provinciale di Nidil Cgil Siena, ha spiegato: “Vogliamo parlare ai ragazzi e spiegare loro che esiste un sindacato che si occupa dei giovani e di chi ha più bisogno”.

