Monte dei Paschi Siena, la partita adesso si sposta a Bruxelles: si muove la Commissione parlamentare

La partita per il futuro di Mps si sposta dall’Italia all’Europa, dal triangolo Siena-Milano-Roma a Bruxelles. La cosa, ogni ora che passa, diventa sempre più evidente. Due indizi e una prova. Tre non servono questa volta, perché il concetto fatto passare dall’Unione europea sull’antica banca senese arriva forte e chiaro. Dopo i segnali di lunedì, dalle stanze del potere, in Belgio, si è marcato ancora il territorio: “L’Italia si è impegnata a vendere tutte le quote entro una certa data – ha affermato Arianna Podestà, portavoce della Commissione Ue. - Il termine temporale per la privatizzazione non è scaduto e non possiamo fare commenti su questa scadenza perché è una informazione riservata. Come sempre, è responsabilità degli Stati adempiere a questi impegni e proporre come rispettare tali impegni, e spetta perciò all’Italia decidere e proporre modalità per uscire da Mps”. Insomma, l’Unione europea prende evidentemente tempo e nasconde le carte. O meglio, le tiene coperte.

Un atteggiamento di cui Roma avrà sicuramente preso atto, ma il pressing per allungare i tempi di uscita dal capitale azionario montepaschino non sarebbe terminato. Anzi, si starebbe lavorando per un accordo di lungo termine. Necessario per guardarsi intorno, perché nel breve periodo l’unica strada percorribile porta ancora a Unicredit. Non a caso, secondo diversi analisti, il percorso verso piazza Gae Aulenti non sarebbe sbarrato del tutto. Per dimensioni, a meno della creazione di un terzo polo bancario (Banco Bpm e Bper i soggetti che vanno per la maggiore), è l’unica banca in grado di giocare la partita.

Ne è convinto, e non da ora, Lando Maria Sileoni, segretario della Fabi. “Dovremmo evitare che la Bce in questa fase imponga una cura dimagrante nei confronti dei dipendenti del Mps – ha affermato il numero uno del sindacato dei bancari -. L'Unione europea molto probabilmente concederà al governo italiano la proroga per continuare a restare nell'azionariato di Mps, ma in questo periodo c'è la possibilità che la Bce pretenda un numero di esuberi maggiore ed è una eventualità che dobbiamo assolutamente scongiurare”.

Sileoni rincara la dose e punta il dito: “E’ chiaro che, oggi, 8 miliardi di euro per salvare un gruppo bancario non sarebbero stati digeriti dall'opinione pubblica, però molti hanno buttato, in maniera indecente, benzina sul fuoco con argomenti che non stavano in piedi, come quello dei licenziamenti. Al di là di quello che è stato detto durante la campagna elettorale per le suppletive a Siena, da noi nel settore non ce ne sono mai stati perché con il nostro ammortizzatore sociale, il Fondo di solidarietà o fondo esuberi, abbiamo sempre gestito le uscite di personale con prepensionamenti su base volontaria. In ogni modo, l’Italia e' il fanalino di coda, è all'ultimo posto in Europa per quanto riguarda gli aiuti pubblici alle banche: parliamo di poco più di 14 miliardi di euro tra il 2010 e il 2018, vale a dire poco più dell'1% del prodotto interno lordo. In Germania e' stato speso il 5,9% del pil, in Spagna il 4,4% e la media europea è del 4,6%”.

L’altra via resta un’azione in proprio del Tesoro. Utile per ripulire Montepaschi e presentarla ancora più attraente agli investitori. Da chiarire però i contorni di questa operazione, perché per alcuni osservatori privilegiati, le cifre da mettere in campo sarebbero addirittura superiori alle nozze con Unicredit.

Alcuni dei protagonisti di questa intricata vicenda potranno chiarire le rispettive posizioni di fronte alla commissione Banche, che l’8 novembre ha deciso di convocare l’ad di Unicredit, Andrea Orcel, e quello di Rocca Salimbeni, Guido Bastianini.

