Siena, De Mossi: “Palio con green pass e anche tampone rapido, purché sia una festa del popolo”

“Questa corsa di kart che coinvolge il mondo del Palio è una buona rappresentazione della nostra Festa, pur trattandosi di un ambito totalmente diverso”. E’ soddisfatto il sindaco Luigi De Mossi, presente alla pista di Casetta per la manifestazione Go Kart nel segno di Brio, organizzata dalla Lilt con lo scopo di raccogliere fondi per la prevenzione tumori. Il primo cittadino chiarisce meglio il concetto: “Noi senesi, pur nelle nostre diversità ed eterne rivalità, alla fine abbiamo voglia di stare insieme, magari anche per litigare. E’ l’emblema della nostra comunità, che però alla fine trova sempre una sintesi. Si tratta di un esempio antropologico che merita una riflessione”.

Il rito della terra in piazza, dei canti e dei brividi, però, è qualcosa di cui Siena non può più fare a meno, dopo due anni di dolorosa rinuncia. “Io spero che tutto questo torni - dice De Mossi. - Il percorso è in salita, ma la nostra è una manifestazione di popolo. Era impensabile fare un Palio con le sedie ancorate nel Campo, chi pensa che si tratti solo di una corsa di cavalli commette un errore. L’auspicio è di ritrovare la Festa nel 2022, ma solo se la gente potrà partecipare in maniera adeguata”.

L’emergenza Covid potrebbe imporre il Green pass anche nella Conchiglia… “Speriamo che basti, ma se così non fosse, caso penseremo anche a tamponi fatti con gli opportuni presìdi e con responso da avere in tempi limitati rispetto all’accesso in Piazza. In tal caso, la cosa a mio parere dovrebbe riguardare sia chi ha il certificato, sia chi ne è sprovvisto. Ma è presto per ipotizzarlo, vediamo come evolve la situazione. Quello che voglio è che ci facciano fare il Palio in sicurezza, ma a modo nostro. Questo non significa che sia una maniera rischiosa, ci tengo a precisarlo”. Intanto una certezza c’è. “A marzo - garantisce il sindaco - ripartirà il protocollo equino, come tutti gli anni. Quando abbiamo deciso di annullare le Carriere, il mio pensiero è andato anche ai 160 cavalli che si erano recati al Ceppo, dimostrando ancora una volta che tutti vogliono esserci: i senesi, gli allevatori e i fantini”.

