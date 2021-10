Mps, ora è ufficiale: salta il banco, trattativa fallita tra Unicredit e Governo

24 ottobre 2021 a

Una notizia pesante che arriva come un fulmine a ciel sereno. Usando il gergo del tavolo da gioco, con macabra assonanza, potremmo dire che "salta il banco". Certo, era nell'aria ormai da qualche tempo, tanto da avere quasi il crisma dell'ufficiosità. Ora però è ufficiale.Le trattative tra Mef e Unicredit si risolvono in un nulla di fatto. Negoziati interrotti, e siamo di nuovo "di fronte alla Santa Croce", come vuole l'antico adagio popolare. A gelare il sangue a correntisti e dipendenti è una nota tanto breve quanto fatale, parola per parola: "Nonostante l’impegno profuso da entrambe le parti, Unicredit e il Mef comunicano l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena". E adesso che succede? Intanto si è scatenata la reazione di politici e personalità pubbliche.

I presidenti delle commissioni finanze di Camera e Senato chiedono al ministro del Tesoro Daniele Franco di riferire quanto prima in Parlamento. "A seguito del comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze in cui si annuncia lo stop alle trattative con Unicredit Spa per la cessione della quota della banca Monte dei Paschi di Siena attualmente in mano al settore pubblico, in coerenza con gli impegni assunti dal Ministro Daniele Franco in occasione dell’audizione del 4 agosto scorso, siamo a richiedere che il Ministro dell’Economia e Finanze, o il Direttore Generale del Tesoro, vengano prontamente a riferire presso le Commissioni Finanze di Camera e Senato in merito alla situazione relativa a MPS e alle sue prospettive future". Così in una nota congiunta Luigi Marattin e Luciano D’Alfonso.

Anche la Lega non esita: "Che soluzione propone l’onorevole Letta, eletto pochi giorni fa proprio a Siena? Mesi, anni, miliardi e posti di lavoro persi per colpa del Pd". Così fonti del Carroccio dopo le ultime notizie sullo stop dei negoziati.

