Monteroni d'Arbia, ciclista trovato morto in strada dai passanti. Accertamenti sulle cause

24 ottobre 2021 a

a

a

Un ciclista di 58 anni è stato trovato privo di vita ieri pomeriggio attorno alle 14,55 in zona Ville di Corsano a Monteroni d’Arbia, sulla strada in direzione Murlo. Si tratta di uomo del posto, che è solito andare in bicicletta. Il suo corpo è stato notato in prossimità della carreggiata, accasciato al suolo, da automobilisti di passaggio che si sono accorti della sua presenza. Dopo la segnalazione effettuata al numero di emergenza e alle forze dell’ordine, nei primi momenti per il soccorso è stata attivata anche l’eliambulanza Pegaso. All’arrivo con l’automedica, tuttavia, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Per lui purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Montalcino, guidati dal capitano Alessandro Sebis. Gli uomini dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso, che saranno utili per capire cosa sia accaduto all’uomo. I primi rilievi non hanno fatto emergere segni di frenata sull’asfalto né sono stati trovati pezzi di auto che possano far pensare che il ciclista sia stato investito da un automobilista in transito, poi eventualmente fuggito dopo l’impatto. Al momento, quindi, l’ipotesi del malore sembra essere quella più attendibile per spiegare la morte improvvisa dell’uomo.

Scontro tra auto e moto, muore giovane di 23 anni



Il luogo dove è avvenuto il fatto non è vicino ad abitazioni. E’ un tratto di strada isolato, in mezzo alla campagna senese, e anche per questo motivo è molto amato da ciclisti che spesso lo percorrono godendosi lo splendido panorama. Essendo aperta campagna non ci sono nelle vicinanze telecamere che possano aver ripreso gli ultimi istanti di vita del 58enne. Non risultano al momento esserci neppure testimoni che abbiano assistito alla scena.

Investita e uccisa a 16 anni per errore, due paesi sotto shock: messaggi da tutto il mondo



Rilievi e un primo esame sul corpo dell’uomo sono stati effettuati anche dal medico legale. I responsi finali della sua analisi saranno utili per avere un quadro più chiaro della situazione e per capire se sul corpo del 58enne possano esserci segni compatibili con l’eventuale impatto di una vettura. Nelle prossime ore gli esami proseguiranno e la speranza è che possano emergere nuovi elementi interessanti.

Ieri pomeriggio un altro incidente, avvenuto questa volta sulla strada provinciale 23 a Radi, ha riguardato due ciclisti, uno di 61 e l’altro di 58 anni. In questo caso i due sono caduti e si sono feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e i volontari della Misericordia di Siena. I due sono stati trasportati al pronto soccorso delle Scotte per ricevere le cure del caso.

Siena, si entra nel vivo della stagione di caccia: 7mila doppiette pronte, cinghiali nel mirino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.