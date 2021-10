Monte dei Paschi, rating S&P: "Rischi per conti pubblici italiani da esborso per operazione Unicredit"

23 ottobre 2021 a

"Sono in corso complesse discussioni per consentire un’acquisizione del Monte dei Paschi di Siena da parte di un’altra grande banca italiana", tuttavia "un accordo richiederebbe quasi certamente un significativo apporto di capitale da parte dello Stato italiano, rappresentando un potenziale rischio fiscale". Lo scrive nella nota di aggiornamento sul rating italiano S&P, riferendosi ai negoziati in corso tra Unicredit e il Mef per l’acquisizione dell’istituto senese.

.Viene segnalato, dunque, un possibile contraccolpo negativo in caso di un contributo pubblico legato all'operazione Mps. S&P Global Ratings segnala infine che per quanto concerne il settore bancario "il calo dei livelli dei prestiti in sofferenza, insieme alle misure di politica monetaria della Bce, anche nei confronti del settore bancario, ha sostenuto la trasmissione monetaria in Italia". "Il governo italiano", aggiunge l'agenzia, "è favorevole a un ulteriore consolidamento nel settore finanziario".

