Siena, appello delle contrade: “La città non può perdere il Monte dei Paschi”

Il Palio e la sua anima, divisa nei 17 rioni che la compongono e la rendono compatta, osserva e analizza con interesse, e se necessario con preoccupazione, la vita cittadina e tutte ciò che la compone. Ne fa parte integrante la questione del futuro del Monte dei Paschi, autentico cavallo di battaglia per tutti i candidati nella recente campagna elettorale per le suppletive a Siena che mettevano a disposizione un seggio in parlamento. Ne ha parlato a piene mani il vincitore Enrico Letta per il centrosinistra, ma anche il suo più fiero avversario, Tommaso Marrocchesi Marzi per il centrodestra.

Adesso che i riflettori si sono spenti, però, i timori galleggiano ancora nell’aria e la percezione di perdere definitivamente la banca è sempre più forte. Se ne parla in tutte le sedi, anche nei vari “angoli dell’unto” che fioriscono oramai ovunque si ritrovino due o più persone per scambiarsi opinioni e ovviamente dal dibattito non poteva tenersi fuori il Magistrato delle contrade, visto che incarna la massima autorità paliesca, in quanto formato dai 17 priori, e dunque la spina dorsale della senesità.

“Il Monte dei Paschi e le contrade - si legge in un documento - sono unite da un forte legame, costante e consolidato nel tempo”, e a dimostrazione di ciò viene citata la sbandierata in piazza Salimbeni, ogni 2 luglio e 16 agosto con il tufo nel Campo, di tutte le comparse che si apprestano a dare vita al corteo storico. “Rapporto - prosegue la nota - che ha permesso, fra l'altro, la tutela e lo sviluppo di beni artistici e storico-culturali che fanno di Siena una delle città più prestigiose. Le vicende della banca più antica del mondo, unitamente alla situazione pandemica, destano una forte preoccupazione sul futuro della città. Senza entrare nel merito di scelte politiche ed economiche, dalle quali ogni contrada si tiene ovviamente a distanza, preme sottolineare la speranza che il Monte dei Paschi resti, per il proprio territorio d'origine, un punto di riferimento capace di mantenere rapporti di collaborazione profonda e di perpetuare la valorizzazione continua del Palio e dell'intero patrimonio di Siena. Il Magistrato delle contrade, quale espressione massima delle 17 consorelle, esprime pertanto un forte auspicio affinché tutti coloro, che a vario titolo stanno lavorando per una soluzione definitiva e duratura, possano ricercare le migliori soluzioni per la salvaguardia dello storico marchio, dei dipendenti e clienti e per la difesa del legame con il proprio territorio di elezione, mantenendo un rapporto che va ben al di là dei classici rapporti banca-cliente, ma che fonda le proprie radici proprio nell'essenza e nel profondo dei sentimenti di ogni senese”.

