Lutto a Siena, è morto il radiocronista della Mens Sana Alessandro Bonelli

Una notizia improvvisa ha scosso la città di Siena oggi, 21 ottobre 2021. E' morto per un improvviso malore Alessandro Bonelli, per tutti Sandro, storico appassionato di basket e della Mens Sana, voce inconfondibile delle cronache prima su Radio Siena e poi, con l'avvento dell'omonima tv, anche sugli schermi. Per anni ha diviso il primato di cronista più amato con Alessandro Grilli di Antenna radio esse, al quale, in perfetto stile Coppi e Bartali, era legato da un'amicizia strettissima che spesso li portava a dividere i viaggi in giro per l'Italia per correre dietro ai canestri, anche se poi, all'interno dei palasport, ognuno accendeva il proprio microfono per rovesciarci il proprio resoconto delle sfide.

Presente in trasferta ovunque giocassero le maglie biancoverdi senesi, dalle Final 4 di Euroleague ai campi approssimativi della serie B, pochi giorni fa era stato eletto presidente dell'Associazione Io tifo Mens Sana, che riunisce i tifosi della formazione 8 volte campione d'Italia scivolata in C Silver senza per questo perdere l'amore della sua gente.

Uomo gentile, sempre sorridente e mai scorbutico, aveva una predilezione per l'enogastronomia di qualità ed era conosciuto anche per questo e per i riconoscimenti che raccoglieva nel campo. Una grande perdita per il mondo dello sport e dell'informazione, ma anche per tutta la città

