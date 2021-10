Siena, caso David Rossi: domani la Commissione parlamentare sente Le Iene

13 ottobre 2021 a

Le Iene, nella puntata andata in onda ieri martedì 12 ottobre 2021, sono tornate a parlare della misteriosa morta di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena. Focus del servizio il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. Le telecamere della trasmissione di Italia1 hanno filmato il sopralluogo dei commissari nella città toscana e raccolto le dichiarazioni di Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione, che, per la prima volta, esprime tutte le sue perplessità rispetto a quanto ricostruito fino ad oggi dalla Procura e dal Tribunale di Siena che, per due volte, ha archiviato il caso come suicidio.

Sono colpito dal servizio di @redazioneiene sulla morte di David Rossi.

Pazzesca l'omertà che circonda la vicenda.

Sconvolgente il comportamento della Magistratura. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) October 12, 2021

Proprio Zanettin su twitter ha avuto uno scambio di tweet con Guido Crosetto: "Sono colpito dal servizio de Le Iene sulla morte di David Rossi. Pazzesca l'omertà che circonda la vicenda. Sconvolgente il comportamento della magistratura" ha scritto l'esponente di Fratelli d'Italia. "Posso assicurare che la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che presiedo, sta facendo tutto il possibile per arrivare alla verità. Siamo in procinto di disporre nuove perizie e nuove audizioni per colmare le lacune delle indagini della magistratura" la replica di Zanettin.

La Commissione parlamentare intanto continua a lavorare e nella giornata di domani, alle ore 11, sentirà proprio Le Iene sul caso Rossi.

