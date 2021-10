Siena, San Miniato cambia volto: in piazza della Costituzione nascerà un anfiteatro

04 ottobre 2021 a

La giunta comunale di Siena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla deviazione del tracciato stradale di via Enrico Berlinguer, a San Miniato, con le modifiche che sono previste e che verranno apportate e riguarderanno anche piazza della Costituzione. Si tratta di un ampio progetto di ristrutturazione della zona, una delle più popolose nel territorio comunale senese, che si muove nell’ottica di andare a favorire la socialità dei cittadini e di aiutare e sostenere anche le attività economiche che sono presenti nell’area.

Complessivamente si tratta di un milione di euro di lavori per un intervento comunale che ridisegnerà l’area. Il nuovo tracciato di via Berlinguer, infatti, transiterà nella parte compresa tra l’emiciclo e il campino di calcio, andando a occupare una piccola parte della zona di parcheggio che si trova in via Alessandro Pertini. Nel progetto vengono ridisegnate quindi le intersezioni con via Pertini e con via veterani dello sport, garantendo pure un accesso giudicato più adeguato agli impianti sportivi di San Miniato. Si arriverà al tempo stesso anche ad un altro rilevante risultato, richiesto dai cittadini: quello di evitare che il traffico veicolare passi, come accade adesso, proprio nelle immediate vicinanze di piazza della Costituzione. In questo modo, infatti, circa 150 metri di via Berlinguer saranno destinati solo a uso pedonale con ovvi benefici per la sicurezza e per la fruibilità delle attività presenti nell’area. Un risultato che sarebbe non di poco conto, per un progetto che dimostra come il quartiere di San Miniato sia al centro dell’attenzione nelle idee di sviluppo, anche da un punto di vista sociale, della città. Una ulteriore conferma arriva dal fatto che l’amministrazione vuole realizzare in quest’area un nuovo anfiteatro. Un altro luogo, quindi, che avrebbe un impatto significativo per i residenti, che già hanno visto realizzare in piazza della Costituzione un auditorium.

Tornando al nuovo tracciato di via Berlinguer, inoltre, questa deflessione del tracciato determinerà il rallentamento dei veicoli in transito e una diminuzione della pendenza del tratto finale della discesa, allungandone il percorso. Le zone residuali verranno sistemate a verde con la piantumazione di alberi e arbusti. Nel verbale di deliberazione della giunta si rileva che “le aree interessate dal progetto di fattibilità tecnico-economica sono nelle disponibilità dell’amministrazione comunale, ad eccezione di aree la cui superficie complessiva è stimata in circa 150-200 metri quadrati che risultano di proprietà dell’Università degli studi di Siena”. Ma al tempo stesso “l’Università degli studi di Siena, con deliberazione del consiglio di amministrazione del 24 settembre 2021, ha accordato la permuta senza conguagli con il Comune di Siena delle porzioni di terreno e pertanto non occorre procedere all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree utili e necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto, che alla data odierna non sono di proprietà dell’amministrazione comunale”. La giunta approva quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento e dà atto che il responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’opera è l’ingegner Eugenio Rossi, responsabile del servizio progettazione e realizzazione opere, mentre il responsabile del procedimento per la variante urbanistica è l’ingegner Paolo Giuliani, dirigente della direzione urbanistica. L’amministrazione competente pubblica sul Burt l’avviso dell’approvazione del progetto e della contestuale adozione della variante urbanistica, rende accessibili gli atti in via telematica e ne dà contestuale comunicazione a Regione e Provincia.

