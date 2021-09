Ponte di Bellavista, il tecnico: "Tiranti d'acciaio sfilacciati, doveva essere chiuso. Ci vorranno mesi"

28 settembre 2021 a

“I tiranti in acciaio all’interno del ponte di Bellavista presentano degli evidenti sfilacciamenti”. Massimo Betti, dirigente lavori pubblici della Provincia di Siena, spiega nel dettaglio la situazione dell’opera sulla Cassia tra Poggibonsi e Staggia, chiusa nella giornata di sabato. “Era già stato schedato – afferma il dirigente - e aveva avuto una prima checklist di analisi nel 2020, indagini riprese la scorsa settimana con alcuni approfondimenti, tra i quali un esame a vista effettuato con il drone. Questo ha fatto emergere criticità evidenti sui rischi che la struttura presentava. Parliamo di un ponte degli anni Sessanta, una struttura prefabbricata in calcestruzzo precompresso. Per ridurre gli spessori all’epoca avevano inserito all’interno dei tiranti in acciaio, così la struttura era diventata molto sottile e leggera. Per alleggerirlo ancora di più era fatta una pretensione del manufatto”. “In questi tiranti in acciaio, che sono dei cavi – illustra - ci sono evidenti sfilacciamenti con trefoli ossidati. Da qui è emersa la necessità urgente di compiere una scelta estrema come la chiusura del ponte. Purtroppo il potenziale rischio era troppo alto: le tecnologie degli anni Sessanta furono sperimentate in quella fase storica e oggi, anche per un ciclo naturale, presentano dei problemi. L’esame visivo concluso venerdì è stato fatto con droni perché in alcuni punti la struttura è a quasi 20 metri da terra, molto difficile da controllare. La video riunione di sabato ci ha poi portato a un passo drammatico ma necessario, a garanzia delle persone. Ci tengo a dire che in questa situazione ci sono dei riscontri più evidenti rispetto a una classica scelta precauzionale di chiusura di un’infrastruttura”. Insomma è un bene che la Provincia abbia iniziato il monitoraggio sui ponti del Senese.

Chiuso viadotto sulla Cassia: "Rischio sicurezza rilevato sul ponte di Bellavista”

“E’ stato possibile – riflette Betti - grazie a finanziamenti regionali e statali ha avviato un percorso di approfondimento e indagine sui ponti in gestione. Censiti sono circa 460, al momento abbiamo controllato circa 140 opere, tutti i più importanti. A distanza di anni il sistema in calcestruzzo presenta dei problemi, fa parte della stessa natura di questo materiale. Per Bellavista la decisione non è stata maturata solo dalla Provincia ma anche da una società di ingegneria che ci ha aiutato, la Abacus di Perugia: il problema principale sono i tiranti, poi abbiamo altri fenomeni di deterioramento come le celle gerber e l’impalcato presenta criticità”. Strada a rischio quindi ma non solo: sotto c’è la linea ferroviaria. “In base alle analisi – spiega il dirigente Betti – sembra che il tratto interessato dal passaggio dei treni sia stato costruito con un metodo diverso che dà maggiori garanzie. In attesa di ulteriori esami in via precauzionale è stata ridotta la velocità dei convogli da 90 a 30 chilometri orari”. Lungo 145 metri, largo 11, alto oltre 18 metri, il ponte è un’opera cruciale per la viabilità nella città più importante della Valdelsa. “Siamo molto dispiaciuti per le famiglie che ci stanno manifestando i loro disagi, li comprendiamo benissimo – aggiunge il dirigente - posto che il ponte è di proprietà della Regione, saremo di stimolo per cercare di risolvere il prima possibile questo problema importante, che mette in difficoltà tanti abitanti e attività economiche”.

Le interlocuzioni tra Siena e Firenze, peraltro, non si sono mai fermate e anche ieri l’assessore regionale ai lavori pubblici, Stefano Baccelli, si è sentito con il presidente della Provincia, Silvio Franceschelli: “Voglio essere fiducioso - auspica Betti – ho avvertito un forte interesse sulla vicenda”. Ovviamente non sarà questione di giorni, né di settimane. Nella migliore delle ipotesi, tra burocrazia e possibili intoppi nelle gare d’appalto, saranno necessari mesi. “Purtroppo è così – conferma Betti - le modalità del ponte Morandi non potranno essere adottate e anche se saremo bravi ci vorrà del tempo. Quello che possiamo e dobbiamo fare è stabilire nei prossimi giorni o comunque nel mese di ottobre un cronoprogramma, poi c’è un sistema degli appalti che pur semplificato dal legislatore resta molto complicato”. Quanti ponti a rischio ci sono in Italia? Interrogativo inquietante ma risposta impossibile. “I finanziamenti che arrivano per il Covid – conclude il dirigente provinciale – vanno spesi bene. A Siena stiamo controllando tutti i ponti, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. In termini generali è una domanda da farsi, sicuramente: il boom economico degli anni Sessanta è quello che ha permesso di costruire tutte le autostrade nel nostro paese. Il compito delle Amministrazioni deve essere indagare, scoprire e dare sicurezze ed è quello che fortunatamente abbiamo fatto. Perché al di là dei disagi che ripeto comprendo perfettamente, ciò che più conta è aver preso una decisione per tutelare l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, perché il potenziale rischio era troppo alto”.



