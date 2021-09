Siena, chiuso viadotto sulla Cassia: "Rischio sicurezza rilevato sul ponte di Bellavista”

26 settembre 2021 a

Se la tragedia del ponte Morandi ha insegnato qualcosa, è di mettere la sicurezza al primo posto. A costo di costringere gli automobilisti a percorsi alternativi, anche se scomodi o più lunghi. La Provincia, in collaborazione con il Comune di Poggibonsi, perciò non si è fatta scrupoli a chiudere il ponte di Bellavista: collocato nel tratto che collega Poggibonsi a Staggia Senese, lungo la Strada regionale 2 Cassia al chilometro 250. Il viadotto era un sorvegliato speciale da tempo e venerdì, al termine di un ennesimo sopralluogo, i tecnici hanno consigliato di intervenire subito. “Le condizioni della struttura sono molte serie – ha spiegato il presidente provinciale, Silvio Franceschelli -. C’erano delle evidenze che se trascurate, avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità dei cittadini”. La strada è di proprietà regionale, ma la competenza della manutenzione è affidata alla Provincia, che ha preso contromisure obbligate non appena vista la relazione sullo stato delle cose. “La sicurezza viene prima di tutto – hanno dichiarato Franceschelli e il sindaco David Bussagli -. In attesa di ulteriori analisi e approfondimenti la decisione prudenziale e a tutela della sicurezza di tutti è stata quella di chiudere il ponte al transito”. Un blocco al transito che non si preannuncia breve, perché per le informazioni pervenute, le migliorie da apportare sono molteplici. Tra l’altro, per la velocità è presumibile che le evidenze strutturali fossero effettivamente evidenti. Alla chiusura principale, se ne è aggiunta anche un’altra: la pista ciclopedonale che passa sotto il viadotto nella parte in cui presenta maggiori criticità.

“Siamo perfettamente consapevoli dei disagi che sorgeranno con la chiusura del ponte, sia per il trasporto pubblico che per quello privato e cercheremo di mettere in campo soluzioni in grado di limitare le difficoltà di una situazione che andrà affrontata tempestivamente – hanno affermato Franceschelli e Bussagli -. C'è, infatti, una interlocuzione in corso con la Regione Toscana per definire i passi e le opere necessarie per il futuro ripristino della viabilità". Apposita segnaletica è stata installata e sarà implementata nelle prossime ore per indicare percorsi alternativi. La società Tiemme si è impegnata nella riorganizzazione delle linee del trasporto pubblico locale di sua competenza. Sul fronte trasporto scolastico, c'è un lavoro di riorganizzazione in corso, che produrrà nelle prossime ore una comunicazione diretta agli utenti del servizio. Il traffico veicolare è stato deviato verso il raccordo autostradale Firenze-Siena, con entrata/uscita ai caselli di Colle Val d’Elsa nord e sud. Per la manutenzione straordinaria del ponte, la Regione nella passata legislatura aveva messo a disposizione 400 mila euro: una parte di un finanziamento complessivo da 16 milioni, destinato a tutto il territorio toscano. A questi si dovrebbero aggiungere altri 8 milioni complessivi provenienti da nuovi stanziamenti.

“Per quanto riguarda la situazione che si è verificata nel Senese, stiamo cercando di capire la situazione prima di lavorare a un progetto (lunedì ci dovrebbe essere un confronto mirato, ndr) – ha evidenziato Stefano Baccelli, assessore regionale alle Infrastrutture -. Evidentemente, le risorse stabilite per il ponte Bellavista non risultano sufficienti e si dovrà pensare ad altre misure. Il quadro dovrebbe essere presto chiaro, perché i tecnici, vista l’altezza della struttura, hanno operato anche con i droni e quindi dovremmo avere una fotografia esatta di come è lo stato dell’arte”. Sul posto si è recato anche il sindaco Bussagli per comprendere l’esigenza o meno di provvedimenti specifici. Se la salvaguardia è la priorità, la chiusura nel fine settimana permetterà anche di ridurre gli inconvenienti, permettendo ai cittadini di avere un margine di tempo per adeguarsi.

