Mps, i dipendenti oggi in sciopero: "Rischiamo un conto salatissimo, coinvolgeteci nel progetto"

24 settembre 2021 a

La sedia scotta. Con l'uscita del Tesoro dal capitale azionario di Banca Mps, prevista a meno di variazioni ad aprile 2022, per i dipendenti sono cambiate le carte in tavola. L'ombrello governativo rappresentava una costante ancora di salvataggio e indipendentemente da quello che accadesse all'esterno, i lavoratori si sono sempre sentiti al riparo. Poi la mossa di Unicredit e il domino che si è abbattuto su Rocca Salimbeni. Sia chiaro, i giochi non sono ancora fatti, ma se i propositi dell'Ad Andrea Orcel sono da prendere per buoni, nel perimetro di interesse di piazza Gae Aulenti il personale non costituisce quella parte “buona” di Montepaschi. Così, rotto l'incantesimo, oggi i 21 mila lavoratori dell'istituto di credito senese hanno deciso di incrociare le braccia per 24 ore. Non è dato da sapersi quanti poi veramente scenderanno in strada e quante filiali (altro pezzo di “scarto”) saranno chiuse, ma per i sindacati l'azione dimostrativa non era più rimandabile. Come per i dipendenti la necessità di esternare il malessere di questo momento, messo nero su bianco in una lettera.

“In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema - si legge nel documento -. Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze”. Una breve premessa prima di passare alle ragioni per incrociare le braccia: “Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto. Non sappiamo per quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà salvaguardata, se lavoreremo nella stessa città, quale mansione saremo chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati esuberi, cioè persone di troppo, che non servono più”. E ancora: “Oggi siamo in sciopero perché abbiamo affrontato la crisi senza nasconderci, mettendoci la faccia e accollandoci la nostra parte di sacrificio economico, per un risanamento promesso e mai arrivato. La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo”. Sarà anche per questo che, nel chiudere la lettera, hanno chiesto una parte attiva nelle trattative: “Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo - e non solo una parte - per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta".

Sciopero che oltre a Siena, dove saranno in strada i sindacali a titolo unitario per la tutela dell'indotto, interesserà l'intero Paese. A tirare le fila saranno tre luoghi simbolo della vicenda: Milano, capitale finanziaria e sede di Unicredit; Roma, capitale politica e base del Tesoro; Bari, sede del Mediocredito Centrale e simbolo di quello "spezzatino" che potrebbe essere il capolinea a più di cinque secoli di storia di Mps. Sempre che entro fine anno almeno una trattativa vada a buon fine. Al di là delle aperture della politica, più per convenienza elettorale che per reale convinzione, sul piatto della bilancia restano sempre le piste che portano in primis a Unicredit e poi al Mediocredito. Ognuna pronta a rilevare una parte di Rocca Salimbeni, a patto che lo Stato mantenga le agevolazioni per ingolosire gli acquirenti. Per questo sarebbe necessario chiudere la partita entro la fine dell'anno, proprio per preservare i vantaggi contenuti nella legge di bilancio 2021. E' confortante in questo senso la risposta dell'Agenzia delle entrate che ha confermato come "il beneficio fiscale della norma per le aggregazioni tra imprese si può applicare anche ai matrimoni a tre". Il parere, in sostanza, sdogana un'aggregazione "unitaria" realizzata in fasi successive, che potrebbe favorire la nascita di un terzo polo bancario nazionale o rafforzare il secondo, evitando forse allo stesso tempo lo spacchettamento di Montepaschi.

