Siena, causa Comune-Mps: arrivano gli avvocati, danni per 9 milioni di euro

Questa settimana si terrà in Comune un incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale e gli avvocati che stanno seguendo la vicenda legata al risarcimento che da palazzo pubblico viene chiesto a Banca Mps. I legali dello studio Cedrini e Zamagni di Rimini arriveranno dunque nella città del Palio e si confronteranno con i membri della giunta comunale, verrà analizzata tutta la documentazione del caso e saranno decisi i passi da compiere nelle prossime settimane. La causa ci sarà, l’iter sta seguendo anche tempi piuttosto rapidi. Come si ricorderà, la vicenda nasce da un contratto in derivati stipulato da palazzo pubblico con Rocca Salimbeni per una rinegoziazione di mutui di 18 milioni di euro che erano a tasso fisso e che sono stati negoziati a tasso variabile.

Il danno subìto dal Comune sarebbe ingente, pari a 9 milioni di euro. Così ha ravvisato la società Finance Active Italia alla quale da palazzo comunale si sono rivolti per una perizia tecnico-finanziaria che ha portato la governance di Siena a dichiarare di aver subìto un “ingente danno economico” e che “è interesse primario di questo ente comunale ottenere il reintegro-risarcimento del considerevole pregiudizio economico-finanziario subito”. “Il Comune – riportò l’albo pretorio in un documento di inizio agosto – intende avviare immediatamente la fase del contenzioso con ricorso alla via giudiziale”. E così sarà. Lo studio legale Cedrini e Zamagni di Rimini è specializzato nel trattare questioni di diritto bancario, per tale motivo è stato scelto per affrontare questa controversia certamente delicata. Il regolamento dell’avvocatura comunale prevede infatti che ci possa rivolgere ad uno studio esterno in situazioni “di particolare importanza e complessità della controversia, o che necessiti di peculiare specializzazione.

Appare opportuno, oltre che conveniente, affidare l’incarico in oggetto ad uno studio di professionisti altamente specializzati nella materia di diritto bancario”. L’11 agosto scorso l’assessore comunale con delega al bilancio Luciano Fazzi ha spiegato la vicenda con queste parole: “Una sentenza della Cassazione ha dichiarato nulli i contratti di questo tipo con costi occulti che non erano stati precisati. Quindi siamo tenuti ad agire in tal senso. Le nostre tempistiche non hanno nulla a che vedere con quanto è avvenuto tra Banca e Fondazione Mps (l’accordo trovato tra i due enti per chiudere il contenzioso relativo alle richieste risarcitorie, ndr). I tempi coincidono per caso, noi non potevamo fare altrimenti”. Ancora Fazzi: “Ci siamo affidati a questo studio legale di Rimini perché si tratta di avvocati specializzati del settore. Lo studio procederà con la causa. Noi procediamo convinti, così ci dicono i consulenti, che ci siano buone possibilità di ottenere il risarcimento”.

