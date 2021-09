Covid, farmacie in affanno. Venturi di Federfarma: “Massa di test e ora l'influenza”

20 settembre 2021 a

a

a

Continua il periodo assolutamente intenso e di grande lavoro per i farmacisti. Una categoria professionale che da tempo è alle prese con una serie innumerevole di servizi da effettuare per la cittadinanza: oltre alle consuete attività lavorative i farmacisti sin dall’inizio della pandemia sono stati impegnati prima per la consegna delle mascherine alla popolazione, poi per l’effettuazione di tamponi e ancora per la stampa dei green pass e anche per la somministrazione dei vaccini anti-Covid. Si tratta dunque di una enorme montagna di lavoro che li ha visti coinvolti.

Nuovo hub vaccinale alle Scotte da 400 dosi giornaliere



“I farmacisti hanno dato una grande prova di responsabilità anche nel corso dell’ultimo anno e mezzo – commenta Marco Venturi, presidente di Federfarma Siena. – Sono stati tanti i servizi che abbiamo effettuato, a volte anche in maniera assolutamente gratuita come nel caso della stampa dei green pass. Abbiamo nuovamente dimostrato che le farmacie sono un luogo completamente integrato nel territorio. E allora chiediamo una norma generale ed un accordo nel quale siano definite e stabilite le criticità e anche la remunerazione di tutto quello che facciamo. Siamo ben lieti di avere dato il nostro contributo in un periodo che è stato di grandi difficoltà per tutti. Saremmo tuttavia ancora più felici se venissero rinnovati alcuni accordi, che sono in scadenza, relativi alla nostra professione”.

Giorgetti sulle Scienze della Vita: "In Italia ci piangiamo addosso ma qui c'è un'eccellenza"



Nelle farmacie il lavoro procede in maniera incessante. “Per quel che riguarda l’effettuazione dei tamponi – dice Venturi – abbiamo ora a che fare con una notevole massa in più di test da effettuare. Le farmacie hanno capillarità e diffusione, siamo all’altezza del lavoro che ci viene richiesto. Quando si parla di test calmierati dico che ci si deve ricordare che si tratta di un atto altamente professionale e che non bisogna eccedere al ribasso, altrimenti si svilisce il lavoro del farmacista”. Vanno avanti pure le somministrazioni di dosi anti-Covid. “Ora possiamo utilizzare anche i Pfizer, mentre in una fase iniziale avevamo solamente i Johnson&Jonhson. Ci siamo organizzati al meglio, i farmacisti che hanno aderito e che stanno vaccinando hanno predisposto le quattro aree necessarie, registrano tutti i dati sulla piattaforma e fissano anche l’appuntamento per la seconda somministrazione”. E tra non molto partirà anche la campagna antinfluenzale: “Inizieremo a fine ottobre, ma è ancora presto per parlarne e per avere un quadro relativo a come il lavoro verrà organizzato. Tutte le modalità devono essere pianificate, noi attendiamo indicazioni precise”.

Green Pass, Letta: "Può evitare l'obbligo di vaccino se gli italiani sono seri"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.