Mps, capigruppo consiglio comunale al lavoro per documento unitario

Antonella Lunetti 20 settembre 2021

L’appuntamento è fissato per oggi. La conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Siena si ritroverà per elaborare un documento unitario, che sarà portato al voto durante la seduta straordinaria monotematica sul Monte dei Paschi di Siena, che si terrà prima della fine del mese. Un atto, che cristallizzerà la posizione della città nel momento in cui si gioca il destino della storica banca senese. E’ questo l’iter “preparatorio” in vista del consiglio su Mps, che si svolgerà presumibilmente il 28 settembre.

Giovedì scorso durante i lavori della seduta consiliare si era arrivati al punto di discutere la mozione presentata dal consigliere del Gruppo Impegno Civico, Federico Minghi. “Non ho fatto altro che indicare due, tre punti, sui quali ritengo sia importante trovare condivisione”, afferma il consigliere. Che nel suo atto depositato il 2 settembre scorso - in considerazione delle trattative in atto per la Banca Mps - chiedeva al consiglio comunale di impegnare il sindaco a rivolgere un appello al presidente Draghi “affinché sia tutelata la comunità senese, almeno salvaguardando il mantenimento a Siena di una significativa direzione del nuovo istituto bancario che scaturirà dalle trattative in corso; salvaguardando i posti di lavoro dei dipendenti di Mps e la continuità del marchio bancario, il più antico del mondo”.

Giovedì scorso, dunque, la mozione è stata solo letta e non discussa. Proprio alla luce della conferenza dei capigruppo già convocata per oggi e dell’imminente consiglio comunale straordinario monotematico, chiesto da maggioranza e minoranza. “Io dico di non guardare più al passato e a ciò che ha creato il caso Mps, piuttosto - ha dichiarato Minghi - puntiamo al futuro. Con un documento che porteremo in consiglio straordinario a fine mese - ha aggiunto il consigliere di Impegno Civico - perlomeno si consegnerà alla storia una posizione unitaria su questa vicenda, doverosa verso la città e verso la banca. Un segnale forte che è giusto lasciare. Non è sufficiente un consiglio comunale che tratti il tema Mps con singoli interventi e diverse posizioni a sfondo prettamente politico. E’ necessario essere compatti e votare un documento unitario”. Oggi dunque conferenza dei capigruppo al lavoro. Il testo del documento sarà pensato e redatto, dopodiché si fisserà la convocazione dell’assiste monotematica. Mentre nulla di nuovo è emerso sull’annunciata seduta “in trasferta” a Siena di un consiglio regionale sul destino della banca.

