Allarme cinghiali sull'Amiata, albergatori disperati: "A rischio posti di lavoro se i turisti vanno via"

Non solo campi di mais o di girasole devastati dagli ungulati. Sull’Amiata i branchi di cinghiali, spinti dalla fame per la forte siccità che ha bloccato la produzione di frutti spontanei, hanno trovato ristoro nei grandi prati delle Macinaie e della Contessa, che in questo periodo sono caratterizzati dalla fioritura di fine estate dei crochi, il cui bulbo è cibo ghiotto per questi animali. “Ecco il disastro - esclama Enrico Bracciali, uno dei titolari dell’Hotel Le Macinaie, che si affaccia direttamente sul grande prato, in estate solitamente affollato di visitatori o famiglie che fanno il pic nic e d’inverno invaso dagli sciatori. - Da non credere. Completamente devastato e irrecuperabile anche il pratino accanto all’albergo, dove avevamo allestito il ristorante esterno. E investito denaro. Questo lavoro è cominciato già a fine agosto. Inizialmente avevamo provveduto a ripristinarlo, ma poi non è stato possibile, perché troppo esteso. Sarà un branco di circa cinquanta soggetti, che arriva ogni sera. La mattina presto non è raro torvarne uno alla porta dell’albergo”.

Gli operatori turistici sono disperati, perché i prati così rovinati danneggiano fortemente l’immagine della montagna, proprio ora in autunno, quando con il suo foliage entra nel culmine della bellezza. “Abbiamo scritto all’Atc, che a sua volta ha chiesto lumi alla Regione Toscana. Abbiamo invitato il prefetto, il sindaco, ma a oggi, nessun feedback”. L’attività all’esterno è completamente compromessa, come aggiunge Bracciali: “Qui sono danni economici, famiglie che ci vivono. Una cinquantina di persone che rischiano di andare a casa. Stiamo lavorando, siamo ancora nel pieno della stagione. C’è ancora tanta gente in montagna in questo momento e non si può offrire uno spettacolo del genere. Ora serve un metodo istantaneo, un’azione immediata”.

Secondo Lara Banchini, presidente Enpa provincia di Siena, “il turista sa che in montagna ci può essere la possibilità di imbattersi in un prato disfatto dai cinghiali. Non siamo in via Montenapoleone, è la loro casa. Cosa fare? Io lascerei così. È un episodio che è successo ora, a me sembra una delle prime volte che accade in montagna. Sicuramente, anche per il turista, molto meglio vedere i prati messi a soqquadro dal cinghiale, che non macchiati dal suo sangue”.

