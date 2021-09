Siena, arriva Amazon: almeno 70 posti di lavoro con il nuovo centro smistamento di Isola d'Arbia

18 settembre 2021 a

Almeno 70 posti di lavoro creati con il centro di smistamento di Amazon. Sorgerà nella zona industriale di Isola d’Arbia, anche se l’intervento iniziato da una ditta del nord Italia è stato subito stoppato per un’irregolarità nel cantiere. E’ stata la Asl Toscana Sud Est, dopo un sopralluogo, a rilevare una violazione con il proprio dipartimento di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Scattata la segnalazione alla Procura di Siena, è arrivato poi il sequestro del cantiere. Momentaneo: nel giro di qualche giorno i lavori dovrebbero riprendere per procedere alla realizzazione del centro di smistamento. Per la periferia industriale di Siena e in particolare per questa zona è una svolta attesa da anni, aspettando un imprenditore in grado di riqualificare un’area rimasta a lungo in cerca di un’identità. Non è mancato l’impegno di Palazzo Pubblico che si è dapprima impegnato affinché la zona fosse ripulita dal degrado, poi ha avviato i contatti con una serie di soggetti interessati. Tra i quali Amazon, appunto.

Il colosso dell’e-commerce non conferma e non smentisce lo sbarco di una sua attività a Siena. “La policy aziendale – fa sapere l’ufficio stampa – prevede che Amazon dia comunicazioni soltanto in caso di aperture ufficiali di nuovi centri, impianti o stabilimenti”. “Non è nostro costume – aggiunge ancora Amazon – anticipare i progetti futuri o commentare i tanti rumor che riguardano possibili operazioni riconducibili alla società sul territorio italiano”. Quello di Isola d’Arbia, in realtà, ormai sembra aver superato da un pezzo il livello di rumor. I lavori, prima dello stop, erano partiti soltanto da pochi giorni e il Comune di Siena aveva già effettuato un sopralluogo per verificare il via al cantiere, dopo aver concesso il permesso a costruire in questa vasta zona dell’area industriale.

D’altra parte non è compito di Palazzo Pubblico rilevare eventuali irregolarità relative alla sicurezza del lavoro: l’interesse del Comune era solo quello di riqualificare l’area, nel rispetto di tutte le normative vigenti, dando un’opportunità di sviluppo economico a Isola d’Arbia e creando occupazione. Detto che lo stop al cantiere dovrebbe essere breve, giusto il tempo di assolvere le necessarie prescrizioni imposte dalla Asl, non è ancora nota la durata dei lavori. Si parla comunque di qualche mese per mettere in funzione uno stabilimento capace di creare un indotto importante per la città. Agli almeno 70 posti di lavoro previsti direttamente nell’impianto, potrebbero aggiungersi infatti altre decine di occupati per servire lo stabilimento con le attività necessarie.

