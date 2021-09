Siena, Giorgetti sulle Scienze della Vita: "In Italia ci piangiamo addosso ma qui c'è un'eccellenza"

18 settembre 2021 a

Il Covid un nemico da sconfiggere, Siena un trampolino di lancio per il "Sistema Italia". Giancarlo Giorgetti è un leghista atipico. Misurato negli slogan e più di Governo che di lotta. Da quando poi veste la casacca di ministro dello Sviluppo economico, queste sue caratteristiche sono venute maggiormente fuori. Normale quindi che passando dalla Fondazione Tls a Confindustria, proceda più per fatti che per proclami. A partire dal distretto delle scienze della vita. All'incontro erano presenti il presidente Fabrizio Landi, più un rappresentante della Menarini e Massimiliano Boggetti, ad di Diesse Diagnostica Senese. "Molto spesso noi italiani ci piangiamo addosso, ma quando siamo bravi dobbiamo dirlo e aiutare queste eccellenze ad andare avanti e arrivare a dei risultati che potrebbero essere risolutivi anche su scala mondiale. C’è un investimento in campo e ce ne saranno ulteriori e tanti su una filiera, quella biomedicale, che è una di quelle dove l’Italia dà lezioni a tutto il mondo", ha affermato Giorgetti, che nei mesi passati aveva espresso il desiderio di creare un polo dei vaccini in Italia, con una serie di confronti con le realtà di settore più importanti del Paese.

Quel progetto, sottoscritto anche dal presidente degli industriali Carlo Bonomi, per il momento è rimasto sulla carta, mentre c'è un altro che va avanti, anche se con tempi più lenti rispetto alle aspettative: gli anticorpi monoclonali. Entro ottobre dovrebbero arrivare all'Aifa i dati sulla sperimentazione, entrata da tempo negli step conclusivi, e in base ai risultati, l'Agenzia potrebbe dare il via libera definitivo per la diffusione ai medici di base: attualmente le due tipologie somministrazione sono di produzione statunitense. Quelli che prima o poi entreranno nel circuito della rete sanitaria sono prodotti a Pomezia da Menarini, ma il futuro, nelle intenzioni di Tls e soprattuto del Mise, si chiama Siena.

La volontà del ministero, che attraverso Invitalia ha acquistato il 30% di Tls sviluppo, è produrre dentro l'edificio 23 (messo a disposizione da Gsk) farmaci in piccola quantità: destinati alla sperimentazione piuttosto che al commercio. Non solo monoclonali quindi, per un piano di lavoro che andrà avanti per lo meno fino al 2025. Il progetto è arrivato all'accordo quadro, con il parere positivo anche della Regione Toscana e una sottoscrizione ufficiale nel marzo scorso, ma mancano ancora alcune verifiche a livello ministeriale per chiudere il cerchio. Sulla sponda senese la speranza è che il tutto possa essere completato entro la fine dell'anno. Nel travaglio dell'affaire Montepaschi, aria pura da respirare.

A proposito della banca, il ministro ha commentato: “Il governo si trova a gestire un bel problema ereditato da gestioni precedenti ma sono convinto che troverà la soluzione migliore”.

