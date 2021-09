Mps, Sileoni: "Unicredit non è ipotesi negativa, alternativa sarebbe Apollo"

16 settembre 2021 a

“Non considero un'ipotesi negativa l'eventuale accordo tra Unicredit e il Tesoro per salvare Mps, perché l'alternativa a Unicredit oggi è il Fondo Apollo che è un fondo altamente speculativo. E, quindi, tra una banca italiana e un fondo speculativo io propendo per salvare, attraverso una banca italiana, la clientela, 21 mila dipendenti e 21 mila famiglie”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervenendo alla trasmissione Omnibus in onda su La7. Mentre Unicredit ha chiesto proroga della tempistica per la due diligence, che dunque dovrebbe durare almeno fino alla prima decade di ottobre, e mentre a Siena si è scatenata anche la parte politica, che ha piazzato al centro della campagna elettorale la vicenda della storica banca e dell’operazione lanciata dall’istituto di credito milanese, a preoccupare sono anche gli attacchi a quella che in fin dei conti potrebbe rappresentare una soluzione di “sicurezza”.

Proprio riguardo alle proposte alternative a Unicredit avanzate dai politici, Sileoni ha spiegato nel suo intervento che “occorre trovare chi mette i soldi. Perché la Bce per qualunque soluzione vuole un aumento di capitale. Allora, se si trova chi mette i soldi qualunque soluzione è opportuna e in qualche modo da analizzare, ma i politici devono spiegarci come costruiscono ipotesi senza considerare che la base di partenza è un finanziamento pubblico, perché ci vuole un ulteriore aumento di capitale oltre i 20 miliardi che già lo Stato ha dato in questi ultimi anni”. “Ho detto recentemente - ha continuato il segretario generale della Fabi - che subito dopo le elezioni suppletive dei primi di ottobre molti dei politici, che stanno dando giudizi e fanno proposte, d’incanto spariranno (rimarranno solo i più seri) e il cerino in mano rimarrà, come al solito, alle organizzazioni sindacali e magari anche all’Abi (Associazione bancaria italiana, ndr) perché dovremmo, in qualche modo, scongiurare i licenziamenti, attuare, come abbiamo noi imposto fino ad adesso, prepensionamenti e pensionamenti volontari, e mantenere il marchio perché non va buttato in un cestino con molta semplicità”.

Secondo Lando Maria Sileoni, inoltre, “Unicredit (se sarà lei, perché non do per niente scontato l’esito positivo della trattativa), dovremmo ringraziare e non perché è Unicredit, se ci fosse Intesa Sanpaolo o un’altra banca dovremmo ringraziarla ugualmente, perché si prende carico, magari anche con i soldi dello Stato, di una situazione che stava degenerando e il campanello d’allarme non è che lo suono io - conclude il segretario Fabi - ma il campanello d’allarme dell’ultimo giro lo suona la Banca Centrale Europea che vuole una soluzione di mercato per Mps”.



