Siena, a Montalcino giovane di 23 anni muore dopo scontro tra auto e moto

11 settembre 2021 a

a

a

Grave incidente nel Senese ieri pomeriggio intorno alle 15,30 a Montalcino lungo la provinciale 14, in prossimità dell’incrocio che va all’Osservanza. Un giovane motociclista è morto a seguito delle gravi lesioni riportate dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto. Si tratta di un ventitreenne residente sul posto, di origine straniera ma molto conosciuto in zona, così come i suoi familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.

Donna precipita dalla mongolfiera e muore



Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente hanno cercato di rianimare il giovane ma i tentativi sono stati vani. Troppo gravi le conseguenze dell’urto per il giovane che è stato sbalzato sulla strada. Il conducente della vettura, anche lui residente in zona, è rimasto illeso. La dinamica è al vaglio dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore valuterà l’eventualità di disporre l’esame autoptico. La salma del giovane è stata portata all’obitorio del policlinico Le Scotte. Il giovane era molto conosciuto a Montalcino così come la sua famiglia. In particolar modo il padre, che lavora in una nota azienda vitivinicola della zona. E anche il giovane era impegnato in questo settore, lavorando anche lui in un’altra azienda situata nelle colline di Montalcino.

La sua grande passione erano i motori e ieri in sella a una moto cilindrata 600 stava facendo un giro in zona, non si sa se era diretto al lavoro o stava tornando a casa.

Rave di Valentano si sposta in Valdorcia, sindaco in allarme e forze dell'ordine mobilitate

Il punto in cui si è verificato il tragico incidente, la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore, è purtroppo stato già in passato teatro di incidente anche molto gravi. Un tratto caratterizzato da una serie di curve e di immissioni, molto frequentato dai motociclisti.

Una curva della serie in particolare ha una triste fama. Una strada che il giovane doveva conoscere bene, essendo del posto. Solo nelle prossime ore sarà chiaro cosa è esattamente successo. La notizia della morte del ventitreenne ha fatto in poco tempo il giro di tutto il paese, che ha manifestato profondo cordoglio per la famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.