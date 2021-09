Mps, Fabi: “Dai dipendenti sacrifici per 100 milioni. Integrazione con Unicredit armonizzi trattamenti economici"

09 settembre 2021 a

“Gli attuali dipendenti del Monte dei Paschi di Siena hanno lasciato alla propria banca, fino a oggi, oltre 100 milioni di euro fra giornate di solidarietà e congelamento di alcune voci del tfr. È arrivata finalmente l’ora che tutti i sacrifici fatti, professionali ed economici, siano ricompensati, che si ritorni alla normalità e alla stabilità”. Si concentra sul futuro del personale del Gruppo Banca Monte dei Paschi di Siena l’attenzione del sindacato nazionale Fabi. A intervenire è il segretario generale, Lando Maria Sileoni, intervistato da Class Cnbc. Mentre il piano sul quale si sta basando la trattativa tra Unicredit e Mef potrebbe arrivare a prevedere anche fino a 7 mila esuberi, Fabi chiede garanzie per il personale, già segnato da anni di evidenti sacrifici. “Se Unicredit porterà a termine positivamente l’operazione con Mps, perché credo che non sia affatto scontato l’esito finale - afferma Sileoni -, si dovrà arrivare presto all’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi tra i dipendenti dei due gruppi bancari”. “Qualcuno vuol far passare Unicredit come quella che vuole approfittarsi della cessione da parte dello Stato di Mps. Io credo - ha aggiunto Sileoni - che sia esattamente il contrario: a Siena c’è da mantenere lo storico marchio, c’è da garantire un presente e un futuro sereno a 21 mila dipendenti e alle loro famiglie, c’è da confermare la volontà degli esodi e dei prepensionamenti (al primo licenziamento bloccheremo il settore), c’è da rispettare e mantenere la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori di Siena. E una eventuale integrazione con Unicredit dovrà mettere insieme tutti questi aspetti”.

E poi una sferrata anche contro i sindacati aziendali, che proprio nei giorni scorsi hanno anche proclamato uno sciopero per il prossimo 24 settembre. “Se nel sindacato senese c’è qualcuno che pensa di poter dettare comportamenti e regole anche verso altre organizzazioni commetterà un grossolano errore. Questa situazione va gestita nel rispetto reciproco mettendo da parte condizionamenti politici e soprattutto l’idea di poter decidere per altri”. E proprio sul merito degli interventi politici, che nelle ultime settimane sul tema Mps non sono certo mancati, Sileoni rimarca a chiare note: “Sono convinto che, un secondo dopo le elezioni suppletive del 3 e 4 ottobre, molti degli attuali rappresentanti dei partiti che utilizzano l’argomento Mps solo per cercare consensi e voti, spariranno d’incanto e rimarranno solo i più seri. E, come al solito, il compito e la responsabilità di garantire risultati concreti alle lavoratrici e ai lavoratori spetterà al sindacato”, rimarca il segretario generale della Fabi.

Che poi auspica che l’ad di Unicredit, Andrea Orcel, “non si faccia condizionare dalla politica”. “Ha un approccio e modalità di comportamento totalmente diversi dal suo predecessore Mustier. Non ha bisogno di società di consulenza perché è lui stesso il primo consulente di se stesso. Spero che non avrà alcun condizionamento delle dinamiche politico-finanziarie prettamente italiane, a condizione di saper utilizzare le proprie esperienze professionali”.

“Giustamente ha poi concluso Sileoni nell’intervista al canale televisivo Class Cnbc - il presidente Mario Draghi, il ministro Franco e lo stesso direttore generale del Tesoro, Rivera, assieme al governo hanno deciso si abbassare i toni per permettere ai candidati (alle suppletive di Siena, ndr) di svolgere le elezioni in un clima più sereno rispetto a quello attuale, anche se non mancheranno le strumentalizzazioni a carattere politico con argomenti chiamati in causa che - afferma Sileoni - non stanno in piedi”.

