Siena, in Piazza del Campo spettacolo Lamborghini: ecco quanto ha pagato il raduno tedesco di auto al Comune

05 settembre 2021 a

a

a

Splendide e fiammanti Lamborghini sono arrivate nella giornata di ieri in Piazza del Campo. Nella conchiglia senese hanno fatto mostra di sé e hanno immediatamente richiamato una nutrita folla di curiosi. Senesi e turisti si sono avvicinati ai bolidi e hanno iniziato a scattare fotografie con i loro cellulari. Si è trattato del raduno Lamborghini Iloc Germania, organizzato dal team drive Your emotion (che per il passaggio dal Campo ha anche pagato al Comune 2.500 euro). “Ogni occasione è buona per accogliere a Siena chi desidera visitarla – commenta l’assessore comunale con delega al turismo, Alberto Tirelli. – Certamente gli ospiti che la raggiungono in Lamborghini non si limitano a mangiare un panino e come è accaduto in questa circostanza si sono soffermati a lungo nella nostra città e hanno speso sia in cibo che in altri negozi. Queste sono occasioni eccezionali di promozione del nostro territorio, e c’è la fila per poter partecipare a questo tipo di eventi. Di settimana in settimana gli appassionati parlano di simili iniziative e si passano le foto delle esperienze che hanno vissuto”.

