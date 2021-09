Siena, Letta: "Non guardo i colori politici, il mio interesse è per il territorio"

04 settembre 2021 a

A petto gonfio e bandiere al vento. Messo da parte per ragioni elettorali il simbolo, nel giorno della prima discesa a Siena di Enrico Letta, il Pd è tornato a mostrare i muscoli: per lo meno in termini di vessilli e stemmi. A Fontebecci era un trionfo dell’emblema rosso-verde, con quello dello segretario nazionale relegato in seconda e forse terza fila. Ad accogliere l’ex premier c’era tutto lo stato maggiore passato e presente dello schieramento democratico. Dall’ex sindaco Bruno Valentini agli assessori Stefano Maggi e Paolo Mazzini; dall’ex segretario comunale, Alessandro Masi, ai vertici attuali, Andrea Valenti e Massimo Roncucci. Per non parlare della serie di notabili di correnti vari, che non hanno voluto mancare un appuntamento comunque atteso. Soprattutto da quelli componenti produttive che per una ragione o per un’altra, non vedevano l’ora di chiedere un impegno a Letta. L’hanno fatto le rsu di Gsk, che hanno voluto garanzie per la legge sulle multinazionali, così come gli ex pensionati di Mps, che hanno ribattuto su un ferro a dir poco rovente.

Un ruolo lo hanno voluto giocare anche gli iscritti ai circoli, che in un incontro riservato, così come gli altri sopracitati, hanno voluto rassicurazioni su tematiche note: dalle infrastrutture alle aree interne, fino al settore delle scienze della vita alla. Il segretario ha preso appunti e dato la sua parola: “Il mio obiettivo è significare al massimo la mia candidatura. Non guardo solo al presente, ma anche al periodo successivo, se sarò eletto. C’è tanto da lavorare e l’orizzonte è ampio. Guardo al territorio, non ai colori politici”. Letta ha poi fatto un passo indietro sull’incontro avuto ieri con alcune istituzioni cittadine, tra le quali le due università e il comune: nella figura del sindaco Luigi De Mossi: “E’ stato un confronto formale. Però ritengo importante relazionarsi anche con persone politicamente distanti. Dal mio punto di vista ci deve essere la massima apertura, perché se andrò in Parlamento, il mio impegno è rappresentare tutto il collegio elettorale”.

La strada verso Montecitorio passa inevitabilmente dall'appoggio di tutto lo schieramento. Il candidato, in mattinata, ha avuto vari faccia a faccia per mettere a punto gli ultimi dettagli. “Il mio augurio è di avere il loro pieno sostegno - ha affermato Letta -. La mia è una candidatura larga, che spero ci possa portare lontano. Con tutti loro infatti il punto di partenza è stato iniziare un ragionamento che ha obiettivi di lungo periodo, come le elezioni politiche e quelle amministrative”. Possibilmente senza piegarsi alle polemiche politiche, che piovono da destra e da sinistra, intesa come estrema. Così, in seguito alle parole di Marco Rizzo, candidato per il Partito Comunista, l'ex premier si è lasciato andare al tormentone che lo ha reso celebre: “Io sono molto sereno ed essere qui è un privilegio”.

