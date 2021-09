Elezioni suppletive, Marco Rizzo lancia la sua candidatura: "Do fastidio perché dico no agli scambi. C'è aria di inciucio"

04 settembre 2021 a

a

a

“C’è aria e sentore di inciucio. Talvolta queste cose succedono in politica, accade che ci siano degli ‘scambi’ e magari ad una elezione non si dà fastidio ad un contendente pensando che alle elezioni successive si andrà a favorire il candidato di un altro schieramento”. Non le manda a dire Marco Rizzo, segretario nazionale del Partito Comunista, uno dei sette candidati alle elezioni suppletive di ottobre per il collegio Toscana 12 (che comprende parte delle province di Siena e di Arezzo) per la Camera dei deputati. E fa anche nomi e cognomi: “Si parla di un inciucio con il sindaco di Siena Luigi De Mossi, pensando anche a quelle che saranno le comunali del 2023. Abbiamo sentore di questo, come se venisse detto ‘se tu adesso non mi dai battaglia contro Letta noi non ti daremo battaglia dopo’. Noi abbiamo sempre detto no agli ‘scambi’ della politica e a quelli che possono configurarsi come accordi sottotraccia. E’ per questo motivo che la mia candidatura a queste elezioni suppletive dà fastidio. Io dico ad Enrico Letta di non stare sereno perché è arrivato Marco Rizzo”.

Il Tar restituisce le aule all'istituto Rinaldo Franci



Il segretario nazionale del Partito Comunista definisce tuttavia Marrocchesi Marzi una “personalità di spicco nel suo settore”. “Non è stata comunque una scelta al ribasso - afferma - Il centrodestra ha candidato lui, poi è arrivato anche Enrico Letta. Marrocchesi Marzi e Letta qui si sfidano, ma in realtà appoggiano lo stesso governo Draghi che è una persona che io non stimo. Non credo che un banchiere di 70 anni, uomo dell’Europa e della Bce, possa fare il bene degli italiani. In queste suppletive si sfidano differenti modelli di società, in un momento nel quale si vive una drammatica situazione sanitaria ed economica. Nel 2020 il governo Conte ha speso 165 miliardi di euro più di quella che è la spesa media annua del Paese, eppure ci sono stati 1,5 milioni di disoccupati in più e 100 mila morti. Si diceva che nel periodo della pandemia sarebbero raddoppiati i medici in Italia, ma così non è stato. Questa a Siena sarà una grande battaglia politica nazionale e io ci metto la faccia, sono un lottatore e lotterò anche stavolta. Non è facile raccogliere le firme per presentare la candidatura, ma noi ci siamo riusciti, anche in poco tempo. Parteciperemo a questa battaglia contro il partito unico del liberismo che è rappresentato sia da Letta che da Marrocchesi Marzi”. Rizzo invita ad un confronto pubblico i due principali sfidanti. “Spero – afferma – che accettino di parteciparvi. Francamente credo di poter dire che in un dibattito Enrico Letta me lo mangerei su qualunque tema”. E’ lapidario, poi, su Potere al popolo: “Cercano solamente una poltrona”.

Mps, parla la vedova di David Rossi: "Bene la Commissione, ma arroganza dei magistrati"



E allora i temi, appunto. Sul futuro di Mps il segretario nazionale del Partito comunista mostra di essere poco ottimista. “Stiamo assistendo ad una tendenza netta e chiara nell’universo bancario – dichiara. – Il nostro era il Paese delle mille banche ed istituti di credito, ora invece vediamo continue aggregazioni e acquisizioni. C’è il pesce grande che mangia il pesce piccolo. Intesa ha già raggiunto la dimensione più grande che possa avere, mentre UniCredit ha ancora uno spazio di crescita. Credo che Mps verrà mangiata da un istituto più grande”. E ancora: “Il 24 settembre i sindacati hanno annunciato uno sciopero per Monte dei Paschi. Forse ci sarà chi farà di tutto per bloccarlo, penso agli amici di Letta e Draghi e magari anche a sindacalisti amici. Questa area geografica deve avere un futuro, io penso pure alle lotte che portiamo avanti contro la devastazione del territorio e per proteggere l’ambiente. E ovviamente diciamo no a qualunque forma di commercializzazione del Palio”. Lunedì sera al circolo dei Due Ponti si terrà la prima assemblea dei sostenitori di questa candidatura.

Caso David Rossi: Commissione d'inchiesta a Siena per ascoltare ex colleghi e parenti del manager

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.