Siena, il Tar restituisce le aule all'istituto Rinaldo Franci

C’è’ una novità nella vicenda e nella querelle della Rinaldo Franci. Il presidente della terza sezione del Tar della Toscana ha infatti accolto l’istanza presentata dal consiglio di amministrazione dell’istituto Franci e ha concesso la sospensione degli effetti della delibera del consiglio comunale riguardante la revoca dei locali dell’istituto. Non si tratta comunque di una “sentenza” definitiva. La sospensione ha infatti effetto fino al prossimo 21 settembre, giorno in cui l’istanza dovrà essere trattata in Camera di consiglio. Dicono comunque dal conservatorio che “il dialogo tra l’istituto Rinaldo Franci e il Comune di Siena intanto prosegue. Questo pronunciamento del Tar non rappresenta infatti una chiusura da parte dell’istituto nei confronti del Comune, ma l’esito di un atto di tutela dovuto dei diritti e degli interessi del conservatorio”. C’è quindi ancora lo spazio per un accordo. Il dialogo prosegue perché, anche sottotraccia, si è cercato, e si sta cercando, di trovare una soluzione alla questione che si è aperta a fine giugno con il voto in consiglio comunale da parte della maggioranza che ha revocato al conservatorio l’utilizzo degli spazi dello storico edificio in piazza Sant’Agostino.

Quel che non sarebbe piaciuto a palazzo comunale, un argomento che tuttavia non ha mai trovato conferma ufficiale nelle dichiarazioni del sindaco Luigi De Mossi e negli esponenti dell’amministrazione, è la terzina di nomi proposti per le posizioni apicali della Rinaldo Franci, a partire da quello del presidente Anna Carli. La stessa Carli ci andò giù duro in una conferenza stampa indetta dopo la revoca degli spazi: “La nomina di una persona – affermò – non può andare a distruggere quelli che sono dei rapporti istituzionali. C’è la necessità di un dialogo, perché la cosa più importante è garantire gli studenti. Non appena sono stata nominata ho scritto una lettera al sindaco Luigi De Mossi, chiedendogli un incontro, ma non ho ricevuto nessuna risposta. La mia nomina è stata fatta dal ministero, evidentemente ho tutti i requisiti per ricoprire questo ruolo. E invece in consiglio comunale viene votata a maggioranza una delibera che porta a distruggere una delle ricchezze di questa città”.

Un incontro tra De Mossi e Carli al momento non c’è stato. Ma, in Comune (e l’assessore Paolo Benini è stato molto attivo al riguardo) si è lavorato, anche sottotraccia, per arrivare ad una soluzione che possa stare bene a tutti. Una opzione potrebbe essere quella dell’ingresso della ex presidente Miranda Brugi nel consiglio di amministrazione del conservatorio.

Rimane tuttavia la questione centrale degli spazi. Dove andrà la Rinaldo Franci qualora si concretizzasse il trasferimento? Siamo a settembre, i corsi e la normale attività tra poco riprenderanno. Gli studenti, come dimostrato nella protesta musicale che hanno messo in atto a luglio proprio a Sant’Agostino, vorrebbero rimanere in quella che era la loro sede. Ci sono alcune opzioni relative ad un trasferimento. Che potrebbe concretizzarsi nei locali di Montarioso, laddove hanno fatto lezione alcune classi del Piccolomini. Oppure in alcuni locali in via Pendola, dando in questo modo la possibilità alla Franci di rimanere nel centro cittadino. Un problema è costituito dalla conformazione delle aule: servono luoghi insonorizzati e che siano abbastanza grandi per contenere i tanti studenti dell’istituto. E’ probabile che sia i locali di Montarioso che quelli in via Pendola abbiano necessità di alcuni lavori di manutenzione e ristrutturazione. Che in un breve lasso temporale come quello che intercorre tra il momento attuale e l’inizio delle attività e dei corsi non potrebbero essere realizzati.

