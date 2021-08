Siena, Salvini: "Sinistra ha distrutto Banca Mps e ora nelle elezioni si vergogna del simbolo Pd"

29 agosto 2021 a

Elezioni suppletive, Matteo Salvini va di nuovo all'attacco della coalizione di centrosinistra, che per il collegio lasciato libero da Pier Carlo Padoan ha candidato il segretario dem, l'ex premier Enrico Letta.

"Il centrodestra ha scelto per Siena un candidato di Siena, un imprenditore del vino, orgoglioso della sua squadra e della sua città. La sinistra invece candida il segretario del partito che ha distrutto storia e patrimonio di Banca Mps e, per la vergogna, si presenta senza il simbolo del Pd. Lunedì 6 settembre tornerò in città, presentando la proposta della Lega per il rilancio di Mps e per ribadire i no alla svendita, a migliaia di licenziamenti e alla chiusura di centinaia di sportelli", ha detto l'ex ministro dell'Interno.

