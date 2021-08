Mps, Forza Italia chiede tempo: "Valutare alternative a Unicredit, troppi conflitti di interesse"

23 agosto 2021 a

Azioni concrete a tutela del marchio e del territorio. Coinvolgimento dei referenti al governo nazionale. Tempi più lunghi per valutare alternative a Unicredit. E’ quanto propone Forza Italia Siena sul caso della trattativa avviata tra Unicredit e Tesoro per l’acquisizione di una parte “sana” di Banca Monte dei Paschi di Siena.

“E’ veramente incredibile quello che si sta delineando all’orizzonte per la Banca della nostra comunità. Non solo è stato distrutto uno dei patrimoni pubblici più rilevanti ma addirittura - afferma Forza Italia Siena - ora si vuole cancellare una storia che appartiene al nostro territorio e alla nostra civiltà. L’Europa tramite la Bce afferma che non si debba mantenere il marchio Mps; qualche sciagurato analista arriva ad attribuire la colpa dei disastri perpetrati sulla nostra Banca ai dipendenti. E’ incredibile. In questo contesto con quale coraggio Enrico Letta si aggira (fortunatamente in modo sporadico) per il territorio della nostra provincia per la campagna delle suppletive. Lui, lo ricordiamo con forza, rappresenta - tuona FI - quella parte politica che ha la responsabilità storica e materiale del punto al quale è stata portata la nostra Banca”. Ma Forza Italia non risparmia nemmeno il governatore Eugenio Giani. “Dove è oggi il presidente della Regione Toscana, che a pieni polmoni ha più volte dichiarato di voler difendere gli interessi del nostro territorio in termini di mantenimento del marchio, di tutela dei lavoratori e di salvaguardia degli interessi economici della regione?”.

E quindi l’impegno: “Forza Italia farà, con i propri rappresentanti in seno al governo, le azioni politiche necessarie a ottenere una proroga dei tempi per la concretizzazione di un’operazione di fusione e per permettere la valutazione di strade alternative all’operazione Unicredit. Troppi sono i conflitti di interesse che si profilano in relazione alla posizione del Partito Democratico. Oggi - affermano - è il tempo nel quale la nostra comunità deve mostrare le proprie capacità di resilienza. Noi ci opporremo con tutti i mezzi disponibili alla macellazione della nostra storia e dei diritti dei dipendenti”, di Mps.

