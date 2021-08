Rave di Valentano si sposta in Valdorcia, sindaco in allarme e forze dell'ordine mobilitate

Mariella Baccheschi 20 agosto 2021 a

L’allarme, in Valdorcia, è scattato giovedì 19 agosto. Quando alcuni dei camper reduci dal rave party di Valentano, al confine tra Toscana e Lazio, hanno iniziato ad apparire tra i veicoli dei tanti turisti presenti. La lunga giornata del sindaco di Castiglione d’Orcia, Claudio Galletti, è iniziata molto presto: “La situazione mi preoccupa molto, ma ho già informato le forze dell’ordine e avvisato le autorità competenti, perché tengano sotto controllo quanto sta avvenendo a Bagni San Filippo, dove stanno confluendo gruppi di giovani provenienti dal rave party di Valentano”.

Il primo cittadino si è immediatamente allertato, non appena ha saputo che già da mercoledì sera erano comparse nella stazione termale alcune decine di camper con giovani, “in fuga” dal rave party di Bolsena, che dopo aver tenuto per alcuni giorni con il fiato sospeso le popolazioni e i sindaci della Maremma tosco-laziale, proprio giovedì 19 si è concluso anticipatamente. Chi già aveva abbandonato il raduno, diretto verso nord, ha optato per una sosta nella località termale in Valdorcia, ma i molti camper parcheggiati lungo la strada provinciale hanno messo in allarme i residenti del paese e, di conseguenza, le autorità competenti da loro avvisate. “Ho inviato subito i miei vigili - ha aggiunto il sindaco Galletti - e ho contattato il questore, il presidente della Provincia, il comando dei carabinieri, la polizia municipale intercomunale, in modo da coinvolgere la presenza di tutte le forze dell’ordine”.

E, infatti, fin dalla mattinata di giovedì i punti nevralgici inerenti gli ingressi nel piccolo borgo erano altamente presidiati. Al bivio con la statale Cassia, ben tre pattuglie della compagnia dei carabinieri di Montalcino, alla presenza del capitano Alessandro Sebis; al bivio di ingresso all’area del Fosso Bianco o del Bollore, agenti della polizia municipale e della provincia di Siena, con più mezzi e pattuglie. Nonché il servizio di sorveglianza antincendio. I camper dei probabili partecipanti alla festa di Valentano ieri erano visibili in più punti dell’Amiata. La mattina c’era stato un massiccio passaggio lungo la Cassia. “Arrivavano a frotte”, ha spiegato l’addetto al distributore carburanti in località Bisarca, dove si fermavano per fare rifornimento”. Ma già da alcuni giorni quelli che sono riusciti a salire a Bagni San Filippo si sono sommati alla moltitudine di persone che si era accalcata nella piccola località, facendo crescere inevitabilmente il livello di attenzione. Qui hanno potuto fare il bagno nelle vasche termali, rifocillarsi, rimettere in ordine camper e auto e poi riprendere la strada di casa. Già giovedì pomeriggio, infatti, avevano cominciato a defluire, dando l’impressione che la situazione fosse sotto controllo. Impressione confermata dallo stesso primo cittadino. Anche il passaggio sulla Cassia si era calmato dopo ore davvero molto tese. L’intervento tempestivo delle forze e dei corpi addetti alla pubblica sicurezza è riuscito a bloccare sul nascere una situazione che poteva sfociare in una vera e propria invasione. Difficile, peraltro, distinguere i partecipanti al rave dai tantissimi turisti che in questi giorni stanno affollando uno dei luoghi simbolo della Valdorcia: certamente a Bagni San Filippo e dintorni c’era davvero tantissima gente. Il sindaco Galletti aveva comunque richiesto già in precedenza al questore un incremento di presenza e di vigilanza nel territorio di Bagni San Filippo, quest’anno particolarmente battuto dai turisti che arrivano in massa e in continuazione. Quanto alla situazione attuale c’è anche un precedente. Già nell’ottobre del 2019 c’era stato in questa località un prolungamento del rave party, che aveva riguardato il territorio comunale di Radicofani. Il sindaco Galletti, in quell’occasione, predispose un’ordinanza di pulizia delle strade con divieto di sosta e furono elevati non pochi verbali.

