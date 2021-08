Siena, donna precipita dalla mongolfiera e muore. La tragedia a Buonconvento

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Una donna è morta schiantandosi al suolo dopo un volo di alcune decine di metri in seguito alla caduta, per cause in corso di accertamento, dal cesto della mongolfiera, dove si trovava per un giro turistico autorizzato. È accaduto questa mattina, lunedì 16 agosto, intorno alle 7, a Buonconvento, in provincia di Siena.

Sul posto, insieme ai carabinieri della compagnia di Montalcino, sono intervenuti per i soccorsi i sanitari del 118, ma al loro arrivo la donna era già deceduta. Da quanto si apprende, la donna era una pilota professionista che aveva appena accompagnato dei turisti; quando è accaduto il fatto si trovava però da sola sulla mongolfiera. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere avvenuto per uno sbalzo di pressione che avrebbe fatto risalire di colpo la mongolfiera, causando la caduta della donna.

A seguito dell’incidente, avvenuto questa mattina nel Senese, nelle campagne tra Buonconvento e Montalcino, che ha interessato una mongolfiera, provocando il decesso della donna di 40 anni che la pilotava, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) fa sapere di aver aperto un’inchiesta e di aver inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere il sopralluogo operativo.

