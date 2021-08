Mps, indagine della Procura di Milano sui fondi per i rischi legali

07 agosto 2021 a

a

a

Il Monte dei Paschi di Siena sarebbe oggetto di una nuova indagine giudiziaria partita negli scorsi mesi dalla Procura di Milano. Stando a quanto riporta Repubblica, proprio nei giorni concitati dell'operazione tra Mef e Unicredit, si starebbe indagando su due ipotesi di reato riguardanti l'istituto toscano: false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, in relazione all'esercizio di bilancio dell'anno scorso. L'indagine, riporta il quotidiano romano, sarebbe partita a gennaio scorso, e nei mesi a seguire sarebbero state interpellate sia la Consob che l'Esma, l'Autorità europea di vigilanza sui mercati. Sarebbe tutto iniziato a partire da alcuni esposti presentati dal finanziere Giuseppe Bivona, del fondo BlueBell. Esposti inviati sia alla magistratura che, appunto alle autorità di vigilanza italiana ed europea, con sede a Parigi.

Mps, il ministro Franco; "C'è il rischio esuberi, ma non è una svendita nè uno spezzatino"

La Procura avrebbe dunque avanzato alla Consob una richiesta di informazioni, alla luce dell'apertura di un fascicolo per le due ipotesi di reato. L'obiettivo, fra i vari accertamenti, capire se non fossero stati sottostimati i fondi per i rischi legali. Nelle more della risposta dell'autorità presieduta da Paolo Savona, secondo Repubblica, la Procura aveva già avviato contatti anche con l'omologa Authority europea. Verso la fine dello scorso inverno ci sarebbe stata una interlocuzione fra i vertici delle due autorità di vigilanza. Da una parte, quella italiana, effettuati gli accertamenti, non avrebbe rilevato la necessità di compiere azioni specifiche. E la conclusione dell'Esma, anche alla luce di queste informazioni, è di non considerare necessaria una investigazione.

Salvini duro su Padoan: "Si dimetta da Unicredit"

Ad aprile, il pm Filippini riceve i documenti dalla Consob. In una delle relazioni effettuate dall'Autorità presieduta da Savona, a quanto sembra, gli accantonamenti sarebbero stati considerati coerenti con i principi che regolano la contabilità internazionale.

.



Letta sempre più preoccupato. A Siena si prepara il trappolone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.