Mps, De Mossi: "No alla macelleria sociale. Padoan? Mi trattò come uno scarafaggio"

"Io dico no a operazioni di macelleria sociale. Non ho niente contro Unicredit, e comunque in generale simili operazioni non devono mai essere valutate in base alle simpatie o alle antipatie. Ma bisogna vedere se le condizioni che si prefigurano sono troppo onerose per banca Mps e per la città di Siena”. Il sindaco Luigi De Mossi ha esplicitato il proprio parere sulla trattativa che ha visto Unicredit presentare al Mef il proprio interesse non per l’intero Mps, ma solo per i suoi asset più sani, avallando di fatto l’operazione spezzatino, con tutto ciò che comporta in tema di occupazione e ruolo della banca. Il primo cittadino punta l’indice contro la politica, quella nazionale, e per commentare l’attuale situazione fa un excursus che parte dall’acquisizione di Banca 121.

“Nel 2002 - tuona - venne acquisita la Banca 121 per 1,26 miliardi di euro, successivamente vennero rinvenuti oneri aggiuntivi per 500 milioni e poi si verificarono ancora problemi aggiuntivi e altri debiti per 2 miliardi. Nel 2007 fu realizzata l’operazione Antonveneta, pagata 9,2 miliardi di euro dopo che Santander l’aveva acquistata e pagata 6,6 miliardi. Il primo esposto lo feci io e adesso sono parte civile in tutti i processi a Milano. L’acquisto fu realizzato senza perizie e senza due diligence, salvo poi restituire a Abn Amro linee di credito per circa 7,5 miliardi. Tutto questo è stato opera della politica, e non di quella della mia parte, anche se io resto un civico. All’epoca si cercarono soluzioni politiche invece che tecniche, perché fu la politica a fare le scelte su Banca 121 e Antonveneta. Oggi invece, quando servirebbero delle scelte politiche, si dice che verranno adottate delle soluzioni tecniche. Ma ciò non fa il bene della banca né della città. Questa è una partita sociale e politica, scaricare le responsabilità su Siena è una scelta che non accetto”. De Mossi chiama quindi in causa la politica nazionale, perché alzi la voce e chieda uno slittamento al termine ultimo del 31 dicembre deciso in Europa nel 2017 per l’uscita dello Stato da Mps. Il sindaco utilizza belle parole per il premier Mario Draghi (“Una persona eccezionale come lui farà qualcosa”) e dice di attendersi “chiarezza e l’indicazione di una precisa strada da percorrere” dal ministro dell’economia Daniele Franco, che oggi parlerà in un’audizione in parlamento sul caso Unicredit-Mps. Sullo slittamento dell’uscita dello Stato oltre il 31 dicembre dichiara: “Che avvenga in funzione di un preciso progetto industriale di Mps nella prospettiva di raggiungere determinati risultati”.

Ci sono tante questioni da valutare, in primis quella occupazionale e il futuro di quella che è la direzione generale della banca. “C’è un tema sociale, e insieme occupazionale, rilevantissimo – ha detto il sindaco. – Qui si parla di rapporto con il territorio, e si consideri che Mps è un brand che ancora tira e ha un grande valore. Esiste poi una questione anche relativa agli immobili di proprietà, che fine faranno se Mps verrà inglobata? Noi chiediamo e vogliamo una soluzione ragionevole, anche tecnicamente ragionevole, e che riporti la politica al centro di questa vicenda”. Si vuole evitare di osservare da spettatori una vicenda che ha per protagonisti soggetti “molto in alto”, in Europa, nei più importanti istituti bancari del Paese, al governo. Così De Mossi: “Chiederò una interlocuzione al governo – ha dichiarato il sindaco – ma io alcuni li guardo dal basso. La politica è la politica, ma c’è chi gioca in serie A e chi gioca in serie C. Ricordo bene quando Padoan mi trattò quasi come se io fossi uno scarafaggio, ma so che alle volte gli scarafaggi possono cambiare il mondo”.

