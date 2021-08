Mps, dal Mef frenata sull'acquisizione di Unicredit: "Non sono escluse altre soluzioni"

A. Lo. 03 agosto 2021 a

a

a

Resta alta la tensione sulla possibile acquisizione di una parte di Mps da parte di Unicredit. A livello politico e sindacale nazionale, ma soprattutto a Siena e in Toscana crescono le perplessità sull’operazione giudicata troppo sbilanciata e in grado di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro e far sparire il marchio della banca più antica del mondo. E timori sull’impatto che potrà avere sull’indotto nel territorio. Il fronte che prova a frenare l’operazione è trasversale e mercoledì 4 agosto dovrebbe essere il ministro dell’Economia Daniele Franco a fare il punto in Parlamento. Intanto martedì 3 a provare a rassicurare è stato Claudio Durigon (Lega), sottosegretario al Mef. “Siamo solamente all’inizio e ad oggi esiste una sola trattativa di salvataggio di Mps. Si è partiti con una due-diligence aziendale e questa non esclude anche altre soluzioni per l’istituto più antico del mondo”.

Mps, Salvini contrario allo "spezzatino". Chiesta informativa al ministro Franco in Parlamento

L’operazione Mps “deve passare da alcuni requisiti imprescindibili: salvaguardia dell’occupazione e blocco dei 6 mila esuberi; mantenimento del marchio storico del Monte dei Paschi di Siena; salvaguardia, compatibilmente con le attuali condizioni di mercato, delle risorse investite dallo Stato; no allo spezzatino e quindi no alla svendita dell’Istituto bancario in queste complicate condizioni di mercato; individuazione dettagliata del ruolo che lo Stato avrà nella formazione del nuovo assetto. Senza questi presupposti è giusto che si prenda in considerazione anche di superare la data di vendita prevista dal precedente governo per il 31 dicembre 2021”, continua Durigon. Rassicurazioni che incrociano però i timori del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che anche a margine di una conferenza stampa, è tornato a parlare di Mps chiedendo maggior cautela. “Il Monte dei Paschi può essere una banca che magari si ridimensiona, o magari trova una partnership da pari a pari con qualche altro soggetto bancario, ma non c’è fretta di svenderla. Possiamo parlarne e trovare una sinergia insieme. È questo che mi aspetto dal ministero del Tesoro”.

Monte dei Paschi di Siena, i partiti vogliono sentire il ministro

Per Giani infatti “in Italia, dagli Appennini in giù non abbiamo una grande banca. Il fatto che ci sia una grande banca con tanti sportelli sul territorio che, se vogliamo, può essere ridotta a una dimensione più del Centro Italia (ma non oltre): il Monte dei Paschi può significare questo, soprattutto in un momento in cui le banche rivelano quanto sia importante la prossimità”.

Banca rossa va ad Unicredit, a Siena restano solo debiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.