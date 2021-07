Alice Volpi trascina l'Italia, bronzo a Tokyo: ma "tradita" dalle compagne in semifinale

29 luglio 2021 a

Alice Volpi è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. La fiorettista senese ha conquistato infatti il terzo posto nella prova a squadre, trascinando le compagne Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa verso il podio con prestazioni eccellenti. Decisiva la vittoria nella finale per il terzo posto contro gli Stati Uniti, con il punteggio di 45-26.

Anzi, a dire il vero Alice è stata "tradita" dalle compagne (Errigo soprattutto) nella semifinale, persa malamente contro la Francia. Le azzurre infatti erano in vantaggio addirittura per 20-9 grazie soprattutto alle stoccate di Alice, poi però si sono fatte rimontare dalle transalpine fino al 45-43 conclusivo. Prima la Thibus con la Batini (7-5), poi la Ranvier con la Errigo (9-5) avevano riaperto il match portandosi a -5 dall’Italia (30-25) prima del pareggio (31-31) firmato dalla Blaze con la Batini, che ha poi reagito mettendo a segno 4 stoccate di fila. Dal 35-31 la Volpi è riuscita a tenere davanti le azzurre 40-37. Emozioni alle stelle anche nell’ultima sfida, dove però la Errigo ha ceduto fino appunto al 45-43 per la Francia.

Per quanto riguarda la vita privata di Alice Volpi, è fidanzata con il collega italiano, Daniele Garozzo, con il quale convive insieme nella città di Roma. Garozzo è il campione olimpico nel fioretto maschile individuale ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e ha conquistato anche l'argento nella rassegna di Tokyo. In passato Alice ha parlato così di qualche suo dettaglio relativo alla sua quotidianità. "Le rinunce per la scherma? Niente di insormontabile - ha affermato -, però per una come me non è facile rispettare la dieta. Adoro la pasta in tutti i modi e ne posso mangiare poca, sempre pesata". Ora un bronzo per consolarsi dopo il quarto posto bruciante nell'individuale, e magari gustarsi anche un bel piatto di pasta.

