Caso David Rossi, audizioni dei giornalisti nella commissione parlamentare di inchiesta

Prosegue il lavoro della commissione parlamentare d’inchiesta sul caso della morte di David Rossi, il manager di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. Con l’audizione di oggi l’organismo presieduto dal presidente Pierantonio Zanettin inaugura la tornata di testimonianze dei giornalisti che si sono occupati del caso.

La commissione d'inchiesta: "Necessario ascoltare i pm di Siena Natalini e Marini e l'ex presidente Mussari"

Si comincia infatti questo pomeriggio (l’audizione è stata fissata per le 13,45, ma come già avvenuto nelle scorse settimane è possibile che sia anticipata) con Davide Vecchi, oggi direttore del Gruppo Corriere, inviato de “Il Fatto Quotidiano” all’epoca dei fatti e autore del libro “Il caso David Rossi. Il suicidio imperfetto del manager Monte dei Paschi di Siena”, nel quale per la prima volta veniva ricostruita l’intera vicenda e svelate tutte le incongruenze e gli errori commessi dagli inquirenti nella prima indagine. “Pur rispettando il segreto professionale – ha avuto modo di dire Zanettin annunciando le audizioni dei giornalisti – la commissione vorrà capire quali filoni sono stati seguiti dai professionisti che si sono occupati del caso Rossi”.

Commissione d'inchiesta, in audizione Vittorio Ranieri Miniati sul filone "escort e festini”



Dopo l’audizione di questo pomeriggio sono in programma quelle di Marco Occhipinti e Antonino Monteleone, rispettivamente autore e giornalista della trasmissione “Le Iene” di Mediaset, che saranno ascoltati il 22 luglio. Il 29 luglio sarà invece la volta di Paolo Mondiani di “Report”. Le audizioni dei giornalisti seguono quelle dei procuratori Salvatore Vitello (Siena) e Vittorio Ranieri Miniati (Genova). Durante l’audizione dello scorso primo luglio Vitello, procuratore della Repubblica di Siena, ha ammesso come durante la prima indagine sul caso di Rossi “siano stati commessi errori, dovuti alla valutazione che si trattasse di suicidio, valutazione fatta sin dall’inizio”. Fra questi errori il procuratore ha catalogato la distruzione dei fazzolettini di carta, rinvenuti nella stanza di Rossi con alcune macchie di sangue: “Sono andati distrutti – ha detto – diciamo che è un atto incongruo (disposto dall’allora pm Aldo Natalini, ndr) e poteva non essere fatto”. Anche il procuratore di Genova Vittorio Ranieri Miniati, ascoltato giovedì scorso, ha detto che “si poteva fare qualcosa in più durante la prima indagine”.

Dopo le audizione dei giornalisti la commissione probabilmente sospenderà per alcune settimane la propria attività, per poi riprendere a settembre. Già chiesta da alcuni membri (fra cui Luca Migliorino dei Cinquestelle e Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia) l’audizione dei pm Aldo Natalini e Nicola Marini, che per primi si occuparono del caso nel 2013, e dell’ex presidente del Mps Giuseppe Mussari.

Caso David Rossi, il procuratore ammette: "Commessi errori". Serve responsabilità pm

