Siena, Monte dei Paschi: Bastianini sicuro "fondamentali i risultati degli stress test”

“I risultati degli stress test di fine luglio saranno molto importanti. Uscita del Mef? Non ci sono novità”. Sono alcune delle dichiarazioni che l’amministratore delegato di banca Monte dei Paschi Guido Bastianini ha rilasciato alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario nell’audizione di ieri a Roma. Un colloquio abbastanza breve in cui Bastianini ha fatto il punto della situazione rispetto all’ultima audizione avuta, quella del 27 aprile scorso. “Non ci sono particolari aggiornamenti – ha detto – sulla soluzione strutturale. La Consob ha chiesto alla banca di informare il mercato su eventuali sviluppi con cadenza mensile. Per questo sia il 31 maggio che il 30 giugno abbiamo reso nota la mancanza di novità. Il 30 luglio la Bce pubblicherà i risultati dei cosiddetti stress test cui la banca ha partecipato e che saranno basati sui dati di bilancio 2020 e verso il 2023. Rappresentano un elemento chiave per il processo di revisione e valutazione prudenziale della stessa Bce, il così detto Srep”.

Alle domande dei parlamentari sulla cessione delle quote del Mef entro fine anno Bastianini ha risposto: “Quando nel 2017 il governo italiano ha negoziato con l’Europa la ricapitalizzazione, ha assunto una serie di impegni, tra i quali l’uscita dello Stato dal capitale entro il 2021. Non ho informazioni su questi aspetti, salvo che la banca stia collaborando in maniera attiva con gli advisor del Ministero. Ricordo che c’è un decreto del presidenza del consiglio dei ministri dello scorso ottobre che ribadisce questo impegno”.

L’ad ha relazionato la commissione anche sui dati della prima trimestrale del 2021, ripetendo la situazione annunciata il 6 maggio: “La banca ha fatto registrare un utile netto di 119 milioni, prevedendo uno shortfall in riduzione di circa 500 milioni e inferiore al miliardo a marzo 2022. La situazione è attualmente migliore rispetto a inizio anno. L’11 giugno la Bce, facendo seguito al capital plan approvato dalla banca a gennaio, ha chiesto un piano dettagliato per l’aumento capitale da 2,5 miliardi di euro. E stata inviata un’ipotesi di tempistica, dichiarando che l’emissione di nuove azioni debba avvenire entro marzo-aprile 2022. L’eventuale operazione di aumento di capitale, soggetto comunque alle valutazioni di Bce e Dg Comp, rappresenta un’opzione subordinata rispetto a quella che è la soluzione strutturale”. Per quanto riguarda le azioni legali, Guido Bastianini ha sottolineato più che altro la sentenza del tribunale di Milano del 7 luglio che, di fatto, potrebbe essere uno spartiacque per l’abbassamento dei contenziosi di Mps. La sentenza di primo grado del tribunale delle imprese ha dato ragione a Rocca Salimbeni nella causa (da 450 milioni) relativa al fondo Alken, secondo cui era stato errato il trattamento a bilancio delle operazioni strutturate Alexandria (con Nomura) e Santorini (con Deutsche Bank), non iscritte come derivati quali di fatto erano. Da questa informazione non corretta i soci che hanno comprato azioni e sottoscritto gli aumenti di capitale sarebbero stati ingannati. La 15esima sezione ha ritenuto che non ci siano state informazioni ingannevoli.

