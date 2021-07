Siena, 7 persone su 10 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus

Carlo Pellegrino 10 luglio 2021 a

a

a

Nel Senese in 159.203 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. Si tratta del 69,53% della popolazione di over 16 (228.970 persone), un dato superiore alla media toscana che si ferma al 66,87%. Numeri importanti a cui aggrapparsi per sperare in un autunno più sereno, anche se la campagna deve andare avanti.

Barretta: "Le Scotte nel futuro sempre più ospedale di eccellenza. Cambierà la viabilità"



I dati forniti dalla Asl Toscana Sud Est fotografano una situazione che lascia moderatamente ottimisti. Tra i 25.324 over 80 il 95,95% ha almeno una somministrazione. In realtà per la larghissima maggioranza (se non per la totalità) dei più anziani il ciclo vaccinale è già stato completato, come per la fascia 70-79 anni: una platea di 28.615 persone, con una percentuale del 90,04% di immunizzati. Passando ai 60-69 anni (33.910), almeno una dose per l’83,53% della popolazione. Per loro e per i 50-59enni (41.820), fermi al 76,63%, c’è ancora lavoro da fare per andare a intercettare gli indecisi. Scendendo con l’età, tra i 37.366 cittadini dai 40 ai 49 anni il 52,42% ha ricevuto almeno una dose, percentuale simile ai 28.246 30-39enni (51,15%). Non sono messi male neppure i più giovani: il 42,83% dei ragazzi compresi tra 16 e 29 anni ha avuto almeno un’iniezione. Tutti i dati sono leggermente superiori a quelli del resto della Toscana.

Restano ancora da vaccinare 17.130 persone (su 54.389) nell’Alta Valdelsa (che ha raggiunto il 67,14%), 19.212 (su 66.241) nella zona Amiata-Valdorcia-Valdichiana (70,14%) e 30.170 (su 108.340) nell’area Senese (71,31%).

Paolini: "Caldo e Covid, ecco i cibi giusti per difendersi. Acqua sempre fondamentale"

“I risultati della campagna vaccinale nella provincia di Siena sono particolarmente buoni anche per quanto riguarda la popolazione residente, oltre che come numero assoluto di somministrazioni – commenta il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso – In totale hanno già ricevuto almeno una dose sette senesi su dieci con oltre sedici anni. La copertura degli ultraottantenni è praticamente totale, così come quella delle persone tra 70 e 79 anni. In generale, per tutte le fasce d’età e in ognuna delle tre zone distretto in cui è divisa la provincia, la copertura media è superiore a quella regionale”.

“Risultati - aggiunge il direttore generale - che sono frutto dell’impegno e della capacità della struttura aziendale, di tutti gli operatori sanitari e amministrativi impegnati in prima linea con il sostegno delle associazioni di volontariato. Ma l’impegno deve continuare su tutti i fronti: oggi riaprirà il portale regionale per le prenotazioni, con la novità della fascia d’età 12-15 anni, i centri continueranno a lavorare a pieno ritmo tutta l’estate per arrivare a settembre con il raggiungimento della massima diffusione delle somministrazioni. Accanto a tutto ciò, è necessario continuare a rispettare quelle norme di sicurezza che svolgono un ruolo fondamentale nella limitazione della diffusione del virus”.



Buone notizie arrivano dall’ospedale Le Scotte di Siena, dove i pazienti ricoverati diventano sette (uno in meno, c’è stata una dimissione). Dalle 14 di giovedì alle 14 di ieri accertate altre tre positività, due a Siena e una a Murlo. Nello stesso intervallo temporale sono stati effettuati 393 tamponi. Le persone positive in carico sono 75, con sei guarigioni.

Montomoli: "Il Palio straordinario non si può fare. Gli studi per il vaccino di Vismederi continuano"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.