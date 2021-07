Siena, saldi: pochi acquisti in centro storico senza i turisti stranieri

05 luglio 2021 a

L’inizio dei saldi di sabato ha avuto un esito a macchia di leopardo, non omogeneo, condizionato dalla mancanza di turisti stranieri e di quelli italiani che propendono per le località di mare a dispetto delle città d’arte. E’ la fotografia scattata con cautela da Confesercenti e Confcommercio Siena. Poi, che ci sia una attesa per i saldi e che essi rappresentino una occasione per dare una scossa al meccanismo dei consumi questo è fuori dubbio.

Tuttavia, ci sono pure da considerare temi come marginalità - che ovviamente si contrae coi prezzi ribassati - e che le ultime tre stagioni per il commercio sono state di lacrime e sangue. L’avvio dei saldi si lascia dietro mesi durissimi che non si cancellano con un colpo di spugna. Schiacciando l’attenzione sul presente, c’è anche del positivo nella partenza di sabato. “C’è grande aspettativa ed interesse. Si tratta di un momento unico per far affluire persone nei negozi con l’attrazione della scontistica. Sabato alcune attività hanno avuto buon movimento mentre altre di meno. Ho visto tanta gente nei pubblici esercizi e non moltissima nei negozi al dettaglio”, riflette Leonardo Nannizzi, presidente della Confesercenti di Siena.

A livello nazionale l’associazione di categoria ha fatto un sondaggio, condotto da Swg, che propone spunti interessanti: il 52% degli intervistati dichiara di voler approfittare dei saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Dalla rilevazione viene stimata una spesa media di 285 euro a famiglia, pari a 124 a persona. Con scarpe, magliette e camicie tra i principali prodotti che gli italiani sono intenzionati ad acquistare. “Sono dati che rispecchiano sia l’andamento regionale che locale” afferma Nannizzi, che ribadisce la posizione della Confesercenti sull’inizio degli sconti il primo sabato di luglio: “Vanno riviste le tempistiche per i saldi di fine stagione: meglio i primi di febbraio per l’inverno ed a cavallo tra agosto e settembre per l’estate”.

