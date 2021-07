Banca Mps Siena, anche Banco Bpm dice no alla fusione

03 luglio 2021 a

Nessuna risposta, almeno per il momento, alle domande su Banca Mps inviate al governo dal sindaco di Siena Luigi De Mossi. Il primo cittadino ha chiesto “maggiore chiarezza sul futuro della banca” al governo Draghi, anche in seguito alle indiscrezioni su fusioni e spezzatino, ma nel frattempo le voci su Rocca Salimbeni continuano. Monte dei Paschi ha annunciato ufficialmente, rispondendo alla domanda della Bce, che un eventuale aumento di capitale, necessario se non arrivasse la “soluzione strutturale” a cui sta lavorando il Mef, dovrà avvenire a marzo-aprile 2022, con l’emissione di azioni per coprire 2,5 miliardi di euro di rafforzamento di capitale.

Ma intanto anche Banco Bpm, come era del resto trapelato alcuni giorni fa, ha detto no alla possibilità di una fusione con Mps, ricalcando dunque la strada che avrebbe intrapreso Unicredit, in un colloquio ufficiale avuto con il Mef. Insomma la “soluzione strutturale” all’orizzonte al momento sarebbe lo spezzatino, cioè la vendita di asset alla stessa Unicredit o allo stesso Bpm, con il coinvolgimento di Poste Italiane e anche Mediocredito: un’operazione che ridurrebbe Mps a banca media del centro Italia, visto che gli altri istituti di credito coinvolti sarebbero interessati a gruppi di filiali o “rami” della banca. Anche se visto il risiko bancario attuale, orientato verso grandi aggregazioni, diventa difficile pensare a uno scenario del genere. La soluzione è in ogni caso non gradita ai sindacati. Allo stesso tempo le mosse ufficiali di Bce e Dg Comp appaiono legate alle “pagelle” degli stress test che dovrebbero uscire a fine mese. La situazione di stallo appare dunque continuare, nonostante da Roma trapelino notizie secondo cui il premier Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera, abbiano messo il dossier Mps in cima alla lista delle grane.

Al momento, però, non appaiono grandi soluzioni all’orizzonte. Di certo è complicato pensare che la Bce conceda il sopracitato aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, con l’emissione di nuove azioni, senza che parallelamente sia presentata una soluzione definitiva, almeno su carta, per la banca senese. Luigi De Mossi, ricevendo peraltro il plauso della Fondazione Mps, ha preso carta e penna e scritto direttamente all’esecutivo, anche come azionista di maggioranza (ha il 64 per cento delle azioni di Rocca Salimbeni): al momento i silenzi che durano di fatto dal 29 dicembre scorso, da quando cioè il governo precedente ricevette le istituzioni a Roma, continuano.

