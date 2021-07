Caso Rossi, Antonella Tognazzi e l'audizione del procuratore: “Le parole di Vitello? Coltellata al cuore"

Alessandro Lorenzini 03 luglio 2021 a

“La commissione è nata per incalzare e approfondire, mi auguro che il lavoro vada avanti in questo modo”. Antonella Tognazzi, la vedova di David Rossi, commenta così la prima audizione della commissione parlamentare di inchiesta sul caso della morte del capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dal suo ufficio il 6 marzo 2013. Due giorni fa, in questa che di fatto è stata la prima seduta dell’organismo presieduto da Pierantonio Zanettin, la commissione ha ascoltato il procuratore della Repubblica di Siena Salvatore Vitello.

Dopo i lavori preliminari delle settimane scorse si è dunque cominciato l’approfondimento dei tanti temi sul caso della morte del manager di Rocca Salimbeni. Un caso nel quale “sono stati fatti errori”, come ha detto il procuratore Vitello, soprattutto in relazione alla prima delle due indagini svolte dalla Procura di Siena sul caso, archiviato come suicidio da entrambe. “Le dichiarazioni di Vitello – continua Antonella Tognazzi – sono un’altra coltellata al cuore. Sapere che David si poteva salvare è stato un altro boccone amaro”. Durante l’audizione il procuratore è tornato infatti sul fatto che mentre nella prima indagine era stata certificata una morte immediata di Rossi al momento della caduta sul selciato del vicolo di Monte Pio, la seconda indagine ha evidenziato la drammatica agonia dell’uomo, durata circa venti minuti. “C’è stata omissione di soccorso e vorrei capire perché non si è indagato più a fondo anche su questo aspetto” aggiunge Tognazzi.

“Spero che la commissione non si limiti alle audizioni, ma approfondisca ancora alcuni temi, faccia ulteriori approfondimenti. Le parole di Vitello? E’ un continuo fare un passo avanti, dire una parola in più e poi fare marcia indietro. Tutte le volte è la stessa storia. Il procuratore Vitello dice che non c’erano persone nell’ufficio di David, ma i suoi periti hanno affermato che le ferite al volto sono derivate da percosse. Si dà un colpo al cerchio e uno alla botte, sembra quasi trapelare l’idea che si sappia come sia andata la cosa, ma non si possa dire” dice ancora Tognazzi. Adesso lo sguardo della famiglia di David Rossi è proiettato verso il futuro. “Spero che la commissione diventi con il tempo più operativa, cominci a incalzare di più dopo la fase delle audizioni, quello è lo scopo per cui è nata. Convocazione della famiglia di David Rossi? Sicuramente ci chiameranno, al momento non ho avuto comunicazioni, ma sono certa che verremo convocati, su questo non ho alcun dubbio” conclude Tognazzi.

