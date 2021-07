Siena, De Mossi: "Pronti per il Palio straordinario. Dipenderà anche dalle contrade"

Alessandro Lorenzini 03 luglio 2021 a

Il Palio non c’è stato, il Palio (del 16 agosto) non ci sarà, ma il sindaco Luigi De Mossi conserva la speranza. Quella di fare “un bel regalo”, come lo definisce il primo cittadino, a Siena, ovvero di organizzare un Palio straordinario fra fine settembre e inizio ottobre. Tutto dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dalle decisioni del governo per quanto riguarda lo stato di emergenza, poi dalle Contrade: come recita l’articolo 2 del regolamento del Palio, infatti, andranno nel caso convocate le assemblee delle consorelle (escluso le Contrade squalificate) e poi dovrà esserci la ratifica del consiglio comunale.

“Dipenderà da tante componenti – ha spiegato il sindaco di Siena a margine della presentazione della mostra “I trenta assassini” di Marco Delogu - da tutte le istituzioni, dalle stesse contrade, perché a questo punto la palla è in campo per così dire, bisognerà vedere come viene giocata”. L’andamento dei contagi sarà chiaramente decisivo, come le decisioni sullo stato di emergenza: al momento è in scadenza il 31 luglio, in caso di allungamento fino a fine dicembre, come si vocifera, le speranze sarebbero quasi nulle, perché con il permanere delle norme attuali non si potrebbe dar vita a un Palio come “festa di popolo”, con assembramenti e la socialità che lo caratterizzano. “Stiamo monitorando in continuazione la pandemia - ha continuato il primo cittadino - e l’immunità di gregge, per vedere gli indici e i dati, parole che fino a qualche tempo fa nessuno conosceva e invece oggi dettano la nostra vita. Se ci sono degli spiragli siamo pronti, siamo tutti di Siena e sarebbe un regalo bellissimo per tutti”. “E’ un obbligo – ha proseguito – per l’amministrazione e per tutti noi guardare al futuro in prospettiva propositiva, non possiamo che fare così. E’ chiaro che la sofferenza c’è, credo si sia vista, ma allo stesso tempo il mondo va sempre avanti, noi come senesi siamo votati all’eccellenza e alla qualità”.

“Avrei preferito - prosegue - fare questa mostra in un altro periodo dell’estate, speravo che questa mattina (ieri mattina, ndr) ci fossero dieci barberi e si potesse calpestare qualcosa d’altro, una pavimentazione provvisoria, chiamiamola così. E’ stato un omaggio ai nostri assassini, a quelli che sono la croce e la delizia dei popoli”. “Assassini” che sono stati celebrati anche durante la Messa del Fantino che, come di consueto, si è tenuta la mattina del 2 luglio davanti alla Cappella di Piazza, officiata dall’Arcivescovo di Siena Augusto Paolo Lojudice assieme ad alcuni correttori di Contrada. Presenti anche priori e capitani, oltre alle autorità cittadine. In attesa di un futuro di eccellenza, come ha detto De Mossi.

