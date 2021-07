Palio di Siena, edizione di agosto annullata. De Mossi: "Decisione inevitabile"

01 luglio 2021 a

Il Palio del 16 agosto è ufficialmente annullato. Lo ha deciso, come ampiamente previsto, il consiglio comunale nella seduta di ieri che si è protratta fino al tardo pomeriggio. Si certifica quello che girava ormai da diversi giorni: e proprio nelle ore che avrebbero dovuto sancire lo scandire di emozioni e di passioni della Festa di luglio (annullata il 31 maggio sempre dal consiglio comunale), Siena si trova a dover cancellare anche i quattro giorni dell’Assunta.

I consiglieri hanno approvato la proposta di delibera inserita nell’ordine del giorno del massimo consesso cittadino. Una decisione storica quanto “dolorosa”, per utilizzare un termine più volte usato dal sindaco Luigi De Mossi anche nei giorni scorsi, ma inevitabile, visto che, come contenuto nell’atto approvato, non ci sono possibilità di dar vita al Palio come “festa di popolo”, con assembramenti, socialità e quant’altro. Inoltre tutta la serie di riunioni tecniche per l’organizzazione della Carriera non possono essere indette in questa fase, sempre all’interno dello stato di emergenza. Per il secondo anno consecutivo Siena rinuncia ai Palii ordinari, cosa che non accadeva dai tempi della Seconda guerra mondiale. Il consiglio ha deliberato di “prendere atto, per quanto riportato in premessa che si richiama con valore integrante e sostanziale, dello stato di emergenza sanitaria e dell'impossibilità di effettuare il Palio ordinario del 16 agosto 2021, in ragione delle misure attinenti l'ordine pubblico in accordo fra l'autorità comunale e l'autorità di pubblica sicurezza”.

E di “dare atto che l'annullamento del Palio ordinario del 16 agosto 2021 non ha alcun effetto sullo stato delle cose prima dell'annullamento stesso e in particolare sui provvedimenti in corso della giustizia paliesca”. Rimangono alcuni spiragli per una Carriera straordinaria, ma oggettivamente sono abbastanza ristretti. Tutto dipende dallo stato di emergenza, al momento in vigore come detto fino al 31 luglio, ma che potrebbe essere allungato, secondo le indiscrezioni che arrivano da Roma. In questo caso le residue speranze di poter dare vita a uno Straordinario fra fine settembre e inizio ottobre cadrebbero irrimediabilmente, e Siena dovrebbe guardare definitivamente al 2022 per far tornare la terra in piazza del Campo.



