Banca Mps di Siena, nuove azioni entro la primavera 2022

Nuove azioni entro la primavera 2022 per far fronte all’eventuale aumento di capitale, mentre non ci sono novità rispetto alla “soluzione strutturale”, ovvero fusioni od operazioni relative al futuro di Banca Mps di Siena. Sono le risposte che il Monte ha fornito rispettivamente alla Banca Centrale Europea in merito alle tempistiche relative al rafforzamento da 2,5 miliardi di euro e alla Consob (come si verifica ormai ogni mese) per quanto riguarda le questioni relative alla continuità operativa.

La necessità di un aumento di capitale è stato indicato dalla stessa Rocca Salimbeni nei mesi scorsi. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri da Mps e fa riferimento alla richiesta di approfondimenti temporali della Bce relativi al piano industriale approvato lo scorso 28 gennaio dalla governace dell’istituto di credito, cui sono seguiti i dati della trimestrale. Numeri resi noti a inizio maggio e in cui, oltre a indicare un risultato netto positivo per 119 milioni di euro, la banca ha annunciato “che lo shortfall patrimoniale rispetto all’Overall Capital Requirement (Ocr) possa essere, al 31 marzo 2022, inferiore a 1 miliardi di euro”. Su questo la Bce “ha richiesto una tempistica dettagliata di un’eventuale operazione di aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro che consenta il computo delle azioni nel patrimonio prima che lo shortfall si verifichi”.

“La banca – scrive Mps nella nota ufficiale diramata ieri dopo le 18 - ha inviato all’Autorità un’ipotesi di tempistica dettagliata che prevede l’emissione delle nuove azioni entro marzo/aprile 2022, precisando che, allo stato, l’eventuale operazione di aumento di capitale – solo ipotizzata e la cui attuazione è comunque soggetta all’approvazione da parte di Dg Comp e della Banca Centrale Europea per gli aspetti di competenza – rappresenta un’opzione subordinata rispetto al perseguimento della “soluzione strutturale””. In sostanza l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, da realizzare con emissione di azioni nei primi mesi del 2022, si renderebbe necessario qualora la “soluzione strutturale”, intesa anche come uscita dello Stato dal capitale della banca (così come concordato con le stesse autorità europee), non si verificasse.

