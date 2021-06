Palio di Siena, annullata l'edizione di agosto

30 giugno 2021 a

“Impossibile viverlo come festa di popolo”. Oggi sarebbe stato il giorno delle riflessioni, della pianificazione, delle strategie, magari con le monte assestate. Invece è quello che sancirà l’annullamento anche del Palio di agosto, attraverso la seduta del consiglio comunale che approverà la proposta di delibera relativa alla Carriera dell’Assunta.

Decisione dolorosa, ma, come detto, il consiglio prenderà atto che non è possibile vivere i quattro giorni come Festa di popolo, caratteristica imprescindibile per il rito senese. Come si legge nella proposta di delibera che questa mattina (la convocazione è per le 9 nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala) verrà discussa e votata in consiglio, infatti, si dà atto “del permanere dello stato di emergenza e l’impossibilità di effettuare il Palio ordinario del 16 agosto; lo svolgimento del Palio presuppone infatti la piena e completa possibilità per le Contrade e per il popolo di Siena di vivere liberamente e senza alcuna misura di restrizione o di distanziamento la manifestazione unica e nota in tutto il mondo”. Nel documento si sottolinea anche il passaggio con le autorità: “A seguito di quanto intercorso con il Prefetto e con il Questore è emerso anche per il Palio del 16 agosto 2021, l’impossibilità, in concreto, di svolgere la Carriera in quanto non compatibile con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”.

Ed ancora nell’atto si dice: “sentito per vie brevi il Magistrato delle Contrade (che si è ritrovato per discutere sull’argomento ieri sera)” e “ritenuto, vista la delicatezza del tema”, di portarlo all’attenzione del consiglio comunale dopo il mandato che lo stesso consiglio aveva dato al sindaco lo scorso maggio per annullare anche il Palio di agosto. In sostanza Luigi De Mossi ha voluto ancora una volta condividere la delicata decisione di annullare la Carriera sia con le autorità, sia con le contrade, sia con i consiglieri comunali. La delibera richiama anche il Regolamento del Palio (in particolare l’articolo 1) e soprattutto il fatto che “il Palio è una festa di popolo che va vissuta nei modi tradizionali e nella massima estensione di relazioni sociali e personali”. Questa mattina, dunque, stop anche alla Carriera dell’Assunta, come ampiamente preventivato. Resta in piedi l’ipotesi dello Straordinario, ma tutto pare legato al prolungamento o meno dello stato di emergenza.

