Banca Mps di Siena, Rossi: "Vogliamo risposte sul destino dell'istituto"

"Troppo silenzio, ci aspettiamo risposte”. Il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena Carlo Rossi plaude all’iniziativa del sindaco Luigi De Mossi, che - nella giornata di lunedì - ha preso carta e penna e ha rotto gli indugi sul destino della banca Mps, chiedendo al governo del premier Mario Draghi di uscire dall’incertezza e chiarire la situazione sul futuro dello storico istituto di credito. Troppi silenzi, da una parte, quelli cioè tenuti con le istituzioni senesi; troppe voci dall’altra, quelle relative a presunte aggregazioni o presunti “spezzatini” che coinvolgerebbero la banca nata nella città del Palio nel 1472.

Il primo cittadino di Siena ha deciso di chiedere conto della situazione di stallo, con una lettera aperta, che adesso trova il pieno appoggio del presidente della Fondazione Mps. “Mi sembra – spiega Carlo Rossi al Corriere di Siena – un’iniziativa molto apprezzabile e assolutamente opportuna, dopo tutto questo lungo silenzio, è stata un’iniziativa utile”. Lo stesso numero uno di Palazzo Sansedoni, oltre un mese fa durante il consiglio comunale sul futuro economico della città nel post Covid, aveva auspicato un confronto con il Mef, ma in realtà non c’è stata alcuna convocazione e tutto è ancora riferibile al 29 dicembre scorso, quando le istituzioni senesi e territoriali furono ricevute a Roma: da allora il nulla. “Con il Mef – chiarisce infatti Carlo Rossi - non ci sono stati più contatti e più segnali. E questo anche alla luce delle indiscrezioni di stampa, fra lo ‘spezzatino’ e altre iniziative, comprese quelle ipotesi sui cambi di governance (alcuni organi hanno riportato della volontà del Mef di sostituire Guido Bastanini, attuale ceo di Mps, ndr)”.

La Fondazione Monte dei Paschi non vuole occuparsi delle questioni prettamente societarie, ma provare a tutelare la banca senese: “Fondazione e Comune - chiarisce infatti Rossi - non vogliono entrare in questioni ed elementi che riguardano unicamente gli azionisti. Tuttavia si sta decidendo il futuro di un bene che è certamente proprietà degli stessi azionisti, ma è anche il bene e il tesoro di una città e di un territorio”. De Mossi ha posto diverse questioni sul futuro della banca, chiedendo, come detto, chiarezza al governo: “Ci saranno risposte? – dice Carlo Rossi - E’ difficile dirlo, spero che arrivino risposte, anche se posso ipotizzare non arrivino subito. Di certo si è mosso un ente pubblico locale con quello che è il massimo rappresentante del popolo. E lo ha fatto chiedendo notizie con un tono garbato e indirettamente propositivo. Non vedo perché tutto questo non debba essere preso in considerazione”.

